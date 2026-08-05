Gustavo Sánchez brilla con un oro para la natación artística de Colombia en Juegos Centroamericanos

Cuando en el listado de participantes de una competencia aparece el nombre de Gustavo Sánchez Acero, aumenta el número de fotógrafos y periodistas en la pileta. La razón es sencilla: se trata de uno de los mejores nadadores artísticos del mundo y un deportista que siempre garantiza medalla para Colombia. En esta oportunidad no fue la excepción, ya que el vallecaucano le entregó un oro al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la prueba de solo técnico.

Gustavo, quien ha sido medallista mundial y ya es referente de la natación artística, logró este miércoles un puntaje de 227.6908, superando al mexicano Diego Villalobos, que registró una calificación de 223.8658, y al guatemalteco Kevin García, con 171.4183.

Su rutina fue bastante aplaudida. Gustavo contó que en esta ocasión apostó mucho por la parte artística: más expresión, muchos movimientos de brazos y giros del cuerpo, algo que funcionó muy bien en la prueba.

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Asimismo, enfatizó: “Estos dos últimos meses he estado enfocado en mi mente, porque no había alcanzado últimamente los resultados que quería, entonces estaba bajito de ánimo. Pero me enfoqué y lograr este oro me dice que sí vamos por buen camino, que el trabajo que estamos haciendo es el ideal, y me devuelve el ánimo para lo que resta, ya que aún nos quedan por disputar seis pruebas en las que esperamos seguir fuertes y darle medallas al país”.

Sánchez le dedicó su medalla a su mamá, sus amigos, su entrenadora y a todos los que han estado cerca, sobre todo en los momentos en los que ha pensado en desfallecer.

De otro lado, sostuvo que ser un referente y aportar para que el deporte crezca, sobre todo con la participación de los hombres en la disciplina, lo llena de alegría y se siente orgulloso por inspirar a otros: “Ojalá que muchos niños se enamoren de este deporte y que lleguen para seguir haciendo crecer la natación artística, que no es solo para mujeres, sino que nosotros podemos aportar mucho”.