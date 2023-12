Desde meses atrás, e n Colombia se viene especulando que no hay buenos procesos de ciclismo, incluso que se carece de talentos que nutran a las actuales generaciones que compiten en Europa, donde los gratos resultados ya no son tan constantes como años atrás.

Sin embargo, al ver la camada de grandes corredores que viene sacando Vélez, cazatalentos que ayudó en la formación de corredores como Mauricio Ardila, Felipe Laverde, Leonardo Duque, Marlon Pérez, Carlos Betancur, Julián Arredondo, Rigoberto Urán, entre otros, la ilusión por tener futuras estrellas en el pedalismo de élite no se desvanece, al contrario, crece. En sí, el Sistecrédito, no solo con corredores paisas sino también de otras regiones del país, y no solo en hombres sino también en damas, viene liderando, con alrededor de 40 deportistas, la nueva cantera del ciclismo nacional.

Se le vio como asustado cuando sus corredores lo alzaron en la tarima de premiación de la Vuelta del Futuro tras su finalización en Guaduas, Cundinamarca...

“Les dije: ‘muchachos, no se pongan con eso”, pero esos berracos me levantaron (risas). Yo soy de bajo perfil, las victorias son de ellos, uno simplemente los encamina para que logren sus metas. Pero bueno, ese tipo de detalles causan satisfacción al ver que el trabajo que se hace desde la base por ellos continúa dando grandes frutos”.

Satisfacción porque como ellos mismos dicen lo ven no solo como un orientador, también como un amigo, un sicólogo, como un padre...

“La lucha para que no les falte nada es constante. Es complicado tocar puertas, gestionar para conseguir recursos, y más ahora con la situación del país. Pero afortunadamente para el ciclismo de Antioquia y de Colombia llegó la empresa Sistecrédito con su representante Álvaro Villegas, que se enamoró del equipo, y que tiene como ley de vida ayudarle a los jóvenes. Tenemos la orden ayudarlos en todo: les tenemos bicicletas, uniformes, y hasta siendo prejuveniles (15 y 16 años) les damos un aporte económico mensual, seguro de vida, orientación técnica, se les lleva a las carreras, se les da premios por sus logros, esto es fundamental para que ellos, con las condiciones que tienen, trabajen con disciplina y sueñen en grande”.

¿Qué tiene usted para convencer a estas empresas para que apoyen el ciclismo?

“Ser honesto, siento que he hecho las cosas bien para que haya una credibilidad en el trabajo, en la buena orientación de los deportistas, que han logrado llegar a la élite y cambiando su nivel de vida. Entonces se le puede hablar claro a un empresario y mostrarle, con ejemplos, cómo debe ser el camino.

Usted ayudó a formar a grandes campeones, entre ellos Rigo Urán, ¿con la cantera que tiene ahora crees que se puede formar una generación exitosa como las anteriores?

“Claro que podemos lograr cosas grandes con esto jóvenes. Lo que pasa es que cuando dicen que en Colombia no hay quién reemplace a los que hay en este momento en Europa es porque no contamos con las competencias suficientes para que nuestros corredores, entre ellos los jóvenes, puedan adquirir buena experiencia. En nuestro país se trabaja muy aislado, solo el que tenga apoyo, hablando por regiones, hace lo que puede para salir adelante. Pero realmente no tenemos calendario prejuvenil, juvenil ni sub-23 y eso condiciona mucho el desarrollo del ciclista para lanzarlos bien formado a Europa y logre sostenerse allá”.

¿Qué siente al saber que durante más de 40 años ha sido uno de los grandes cazatalentos del pedalismo colombiano?

“Yo soy muy tranquilo, no me gusta la publicidad, no me doy bombo con eso, a veces hasta me da pena que digan todo eso de mí. En la realidad yo no he formado a nadie, simplemente aporto en la vida de quienes pasan por mis manos, busco que lleguen al alto rendimiento, logren lo que se tracen”.

Si bien usted brinda un aporte, ¿dónde cree que está el éxito de esos muchachos que está sacando?

“El éxito es la suma de muchas cosas. Primero está la genética, las condiciones naturales de la persona, unos valores fisiológicos importantes que lo hacen bueno para un deporte de resistencia como es el ciclismo. Segundo, mucho trabajo, combinado con buena recuperación, y tener fortaleza mental, quienes la tengan son los que llegan al triunfo”.