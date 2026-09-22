Desde Zidane, pasando por Xavi y Klopp, esta es la lluvia de estrellas en los banquillos para destronar a España

Mientras España, vigente campeona mundial y europea, blinda a su seleccionador Luis de la Fuente con un generoso contrato hasta 2032, las potencias europeas rearman sus banquillos para asaltar los tronos de la Roja, empezando por Francia y Alemania, encomendadas a Zinedine Zidane y Jürgen Klopp. También Portugal, que inicia la defensa de su título en la Liga de Naciones recurriendo al veterano Jorge Jesús, Países Bajos, que innova con la leyenda española Xavi, primer técnico extranjero en su banquillo en 48 años, o Italia, que recupera a Roberto Mancini.

Zidane viene con guardaespaldas

No por esperada su llegada ha sido menos espectacular. Tras años guardando su turno, Zidane se sentará este viernes en Kocaeli (Turquía) por primera vez en el banquillo de Francia, sucediendo a su antiguo compañero en el mediocampo de los Bleus Didier Deschamps. “Parece de película”, resumió el capitán de la selección Kylian Mbappé sobre la llegada de la leyenda, que contará con un guardaespaldas, medida inédita en el cargo. Las expectativas se han disparado, pero no lo tendrá fácil Zizou para igualar la regularidad al más alto nivel que consiguió Deschamps en su largo mandato que arrancó en 2012: semifinales en cinco de los últimos seis grandes torneos y título mundial en 2018. “El trabajo con Francia era el único que quería”, dijo en julio Zidane, campeón de Europa con el Real Madrid como técnico en 2016, 2017 y 2018.

Xavi, apuesta arriesgada

Dicho y hecho. Xavi Hernández dejó el Barcelona en 2024 y declaró que su gran objetivo era dirigir un equipo nacional. Países Bajos ha abierto las puertas a otra leyenda azulgrana, cuyo contrato le vincula hasta la Copa del Mundo 2030, tras cerrar la etapa de Ronald Koeman con unos tristes dieciseisavos de final de la reciente edición norteamericana. Curiosamente ambos técnicos se dieron el mismo testigo en el Barça en 2021 en la única experiencia de Xavi en los banquillos al más alto nivel. “Como alguien que se formó en la cantera del Barcelona, ​​con una fuerte influencia de Johan Cruyff y Rinus Michels, entre otros, siento una conexión especial con el fútbol holandés”, dijo Xavi sobre la herencia compartida.

Klopp, sin medias tintas

El carisma se sentará en el banquillo de una Mannschaft muy venida a menos en los últimos años: Jürgen Klopp ha aceptado el encargo de resucitar a un gigante. “Este es el punto culminante, la cima absoluta de mi carrera futbolística como entrenador. Lo daré todo”, avisó la leyenda del Liverpool, que se ha estrenado con una maxi-lista de 44 jugadores, divididas en dos, para los cuatro primeros choques de la cuatro veces campeona mundial.

Mancini, la espina clavada

Roberto Mancini vuelve a la selección italiana para salir esta vez por la puerta grande. “He vuelto para ganar lo más rápido posible”, dejó claro el antiguo mediapunta, que se dirigió a la Nazionale entre 2018 y 2023, hasta que obtuvo una suculenta oferta de Arabia Saudita. Entre medias, un título europeo en 2021, el oasis en medio de interminable travesía en el desierto para la cuatro veces campeona mundial: no se ha clasificado para las tres últimas ediciones de la Copa del Mundo.

Jorge Jesús, experiencia a raudales

El técnico de 72 años es la nueva apuesta portuguesa tras cerrar el ciclo de Roberto Martínez con una derrota in extremis ante España en octavos del Mundial (1-0). Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Su primer cometido será defender la corona en la Liga de Naciones, con el objetivo obligado de llegar a pleno rendimiento al Mundial 2030, en el que Portugal será anfitriona junto a España y Marruecos. Por si alguna dudaba, Cristiano Ronaldo seguirá capitaneando la nave a sus 41 años: “Es un símbolo de la Seleçao. Cris es un símbolo de Portugal y lo será para siempre en la historia”.

Van Bommel, Bilic, Santi Dénia...

Slaven Bilic, seleccionador croata entre 2006 y 2012, regresa al banquillo balcánico, mientras que el neerlandés Mark van Bommel dirigirá a la vecina Bélgica. Sucesor de Luis de la Fuente al frente de la española sub-21, Santi Denia tiene su gran oportunidad con la República Checa. Bloque de preguntas y respuestas