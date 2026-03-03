William Tesillo y la clave para eliminar a Millonarios: “Llegamos con rodaje y la motivación a tope”

La tensión de un clásico se traslada al plano internacional. Este miércoles, a las 7:30 p. m., el Atanasio Girardot será el escenario donde Atlético Nacional y Millonarios se jugarán el “todo o nada” por el ingreso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. En la previa del encuentro, William Tesillo compareció ante los medios con la seguridad de quien conoce el peso de la camiseta verdolaga en estas instancias.
Para Tesillo, jugar este partido único en Medellín no es un detalle menor. El defensor enfatizó que el grupo se siente pleno cuando siente el respaldo de su hinchada.
“Estamos contentos porque es un partido que irradia una motivación especial por lo que nos estamos jugando: el paso a la fase de grupos contra un gran rival en nuestra casa y con nuestra gente. Aquí nos hemos hecho fuertes y esperamos que mañana (este miércoles) no sea la excepción”, afirmó el central.