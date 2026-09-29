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Vozinha y el precio de la fama tras el Mundial: “Elegiría la vida que tenía antes, he perdido mi paz”

El famoso arquero de Cabo Verde vive el inesperado costo de la fama tras Norteamérica-2026: más reconocimiento, millones de seguidores y mucha menos tranquilidad en su vida cotidiana.

  • Vozinha reconoció que la fama transformó su rutina y redujo considerablemente la privacidad que tenía antes de la Copa del Mundo. FOTO: GETTY
    Vozinha reconoció que la fama transformó su rutina y redujo considerablemente la privacidad que tenía antes de la Copa del Mundo. FOTO: GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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El precio de la fama le puede estar pasando factura a Vozinha, el arquero de Cabo Verde que después de brillar en el Mundial de Norteamérica-2026 extraña la tranquilidad que tenía antes.

Josimar José Évora Dias, de 40 años y conocido futbolísticamente como Vozinha, admite que disfruta el cariño que recibe, aunque confiesa que en ocasiones quisiera volver a tener la tranquilidad y el anonimato que disfrutaba previo a la Copa del Mundo.

“Elegiría la vida que tenía antes”, reconoció el guardameta en una charla con The Observer, en la que contó cómo la fama modificó su día a día.

Vozinha se hizo conocido mundialmente durante la participación de Cabo Verde en el Mundial. En la fase de grupos fue protagonista del empate 0-0 ante España y posteriormente volvió a destacarse frente a Argentina, en los dieciseisavos de final, partido que el conjunto sudamericano ganó 3-2 en la prórroga.

En ese encuentro, el arquero realizó siete atajadas clave y terminó como uno de los nombres destacados del torneo.

Lea: Video | ¡Como toda una leyenda! Así fue recibido Vozinha en el estadio de Colo Colo

Su actuación también tuvo consecuencias fuera de la cancha. Después del Mundial, Colo Colo, uno de los clubes más importantes de Chile, decidió ficharlo, y su llegada al fútbol chileno estuvo acompañada por una recepción marcada por el entusiasmo de los aficionados.

Pero el salto deportivo vino acompañado de otro cambio: la exposición pública.

Antes de la Copa del Mundo, Vozinha tenía alrededor de 56.000 seguidores en Instagram. Después de su actuación en el torneo, esa cifra ya supera el millón.

El incremento de su popularidad también modificó su relación con las redes sociales. La cantidad de mensajes e interacciones que comenzó a recibir lo llevó incluso a silenciar las notificaciones para mantener la concentración en sus responsabilidades cotidianas.

He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes”, explicó el arquero.

Le puede interesar: El mensaje de Vozinha que impactó en Chile: “En el fútbol no hay presión, la verdadera presión es no tener nada para comer”

Su rutina fuera de las canchas también dejó de ser la misma. El portero señala que una salida a comer o simplemente caminar por la calle se convirtió en una experiencia distinta.

“Ahora salgo, voy a un restaurante y siempre hay alguien que quiere hacerse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien que me está grabando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto”, manifestó.

Vozinha, además, está entre los nominados al Balón de Oro, otro reconocimiento que refleja el impacto que tuvo su actuación en el Mundial.

Lea más: Vozinha y tres arqueros españoles, entre los nominados a mejor arquero del mundo

Sin embargo, el arquero caboverdiano asegura que la popularidad también tiene una cara menos agradable. Aunque muchas personas aspiran a ser famosas y tener una gran presencia pública, considera que no siempre se conoce lo que implica vivir bajo esa exposición.

Y fue contundente al comparar su presente con su pasado: “Para ser sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la que tenía antes”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que se hizo famoso en el Mundial?
Vozinha es el nombre deportivo de Josimar José Évora Dias, arquero caboverdiano de 40 años que se destacó con su selección durante el Mundial Norteamérica-2026.
¿Por qué Vozinha se hizo famoso durante el Mundial 2026?
Vozinha ganó notoriedad por sus actuaciones ante España y Argentina, especialmente por las siete atajadas clave que realizó contra el conjunto argentino en los dieciseisavos de final.
¿Cuántos seguidores ganó Vozinha después del Mundial?
Antes del Mundial, Vozinha tenía alrededor de 56.000 seguidores en Instagram y posteriormente superó el millón.

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