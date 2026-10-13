Videos | Ausencia en El Campín: Cancelaron el partido entre Millonarios y Once Caldas por el “lamentable” estado de la cancha

A escasos 16 minutos del pitazo inicial, cuando la hinchada aguardaba en las gradas el comienzo del espectáculo y los equipos ultimaban detalles, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) frenó de golpe el movimiento de la pelota. El encuentro entre Millonarios y Once Caldas, pactado para las 8:30 de la noche de este martes 13 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, fue cancelado intempestivamente por la entidad tras una revisión exhaustiva al estado del campo de juego, que fue encontrado en malas condiciones. Le puede interesar: Video: La Selección Colombia Femenina venció a Venezuela y cerró con éxito su doblete amistoso La Dimayor aseguró que esta situación ocurrió, a pesar de que Sencia -entidad encargada del mantenimiento del estadio El Campín- asegurara públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional tras los conciertos de BTS del 2 y 3 de octubre.

Árbitros y miembros de la Dimayor revisando el estado del campo de juego, el estadio El Campin. FOTO: Captura de video de redes sociales de Dimayor

La postura y cancelación del partido por parte de la Dimayor

A las 8:14 p. m., la entidad rectora del balompié nacional emitió un comunicado oficial a través de sus canales digitales para dar cuenta del aplazamiento del juego correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay. En la misiva se argumentó que el terreno no contaba con las garantías mínimas para el compromiso. “La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) se permite informar a la opinión pública que, debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido programado para este martes 13 de octubre entre Millonarios y Once Caldas”, precisó el organismo.

Asimismo, la entidad manifestó que la medida se adoptó tras ver la evidencia del estado de la cancha, “buscando preservar la integridad de los jugadores”. Hasta el momento, la postura de la organización no contempla una fecha tentativa para la reprogramación de este cotejo en el escenario capitalino. Por otro lado, los hinchas de Millonarios y del fútbol en general no se hicieron esperar con los comentarios en contra de Sencia en la publicación de la Dimayor tras la cancelación del partido de los azules contra Once Caldas. “Que los hp de Sencia le paguen el transporte a todos los hinchas que fueron al Campín. Es una vergüenza”, fue uno de tantas reacciones.

El trasfondo en el estado del césped en el estadio

Y es que el terreno de juego del ‘Coloso de la 57’ atravesó intervenciones recientes en su superficie tras albergar los multitudinarios conciertos de la agrupación surcoreana BTS. Para resarcir el impacto de los otros eventos masivos como los conciertos, parte de la cubierta vegetal instalada fue extraída del parque La Florida, ubicado en la localidad de Engativá. Esto según expuso el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) este mismo martes 13 de octubre. “Los procedimientos de extracción de grama hacen parte de un Laboratorio de Innovación autorizado mediante un permiso de uso temporal a Equiver S. A. S., con el propósito de recuperar tres canchas de fútbol y mejorar las condiciones de estos escenarios deportivos”, afirmaron. Además, el IDRD detalló el alcance técnico de dicho procedimiento sobre la infraestructura capitalina.

“El laboratorio permite desarrollar pruebas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural, así como evaluar técnicas para su recuperación. Con este proceso se han intervenido 20.180 metros cuadrados en las canchas seis, ocho y nueve, que serán niveladas y recuperadas con nueva cobertura vegetal y sistemas de riego operativos”, concluyó. Tras la polémica generada, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le exigió al IDRD iniciar un proceso investigativo contra Sencia por un posible incumplimiento contractual, debido al mal estado de la cancha y no tenerla en “óptimas” condiciones. “Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables. Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia... No admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir”, concluyó el alcalde de la capital.