Video | Joven hincha del Junior fue humillado y discriminado por estar de chanclas en el estadio: “Ahorré de a $2.000 para poder ir”

Un par de chanclas y el deseo genuino de alentar al equipo de sus amores terminaron convirtiéndose en la escena central de una reciente experiencia catalogada como humillante contra un joven hincha en las graderías del estadio Romelio Martínez. La escena, captada en video por un asistente al partido entre Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira, detonó un contundente rechazo al exponer cómo el aficionado fue increpado y expulsado del lugar donde estaba en el estadio luego de que una mujer le reclamara por vestir chanclas.

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Los duros señalamientos en las gradas por vestir chanclas: la voz del aficionado

Durante el reciente encuentro que selló la eliminación del conjunto tiburón tras igualar 1-1 frente al rival risaraldense, el joven aficionado identificado como Jerman estaba de pie observando el compromiso. De forma inesperada, una seguidora del mismo club se le acercó para reprocharle directamente las chanclas que portaba, señalando sus pies.

Así fue como la mujer “echó” del estadio al joven hincha por usar chanclas. FOTO: Captura de video de redes sociales @criticolombia4

Ante la presión, el joven optó por retirarse en silencio mientras desde la tribuna se escuchaba la recriminación de otro espectador: “No se viene al estadio en chanclas”. La secuencia del video finalizó con el aficionado abandonando el lugar en donde estaba. Tras la difusión masiva de las imágenes, el joven rompió el silencio en una entrevista concedida a un medio local de la capital del Atlántico llamado Realities Col, donde detalló el impacto emocional del episodio y la manera en que financió su entrada.

“Ella me decía que no me quería ver ahí. Me sentí incómodo y mal”, relató el joven sobre la confrontación en las gradas, añadiendo que la mujer le dirigió palabras hirientes que lo afectaron profundamente. Respecto al esfuerzo económico para asistir al partido, explicó lo siguiente. “Lo junté de mi merienda, de 2.000 en 2.000 pesos. Aproveché que la boleta estaba barata, me costó 25.000 pesos y me fui al estadio en bus”, sostuvo. En su intervención, finalizó con un mensaje para la mujer que lo increpó. “Le digo que no se debe juzgar a ninguna persona por la ropa que viste”, concluyó.

Movilización y respaldo institucional

La divulgación del metraje desató una ola de solidaridad entre los internautas y diferentes sectores, quienes promovieron iniciativas para ubicar al afectado y facilitarle el regreso a las tribunas, entre otros premios por su “humildad y pasión”. A la causa se sumaron comunicadores del ámbito deportivo, entre ellos Juan José Mantilla, periodista de Win Sports, quien solicitó apoyo en redes para contactarlo y obsequiarle un código de acceso a la señal Win Plus. Según el mismo medio local Realities Col, después de toda la polémica, el joven hincha estuvo como invitado en Mix, una radio de música urbana, donde le dieron varios regalos. Asimismo, aseguraron que le gestionarán una beca en una escuela deportiva y que la marca de OtoCaps le regalará la gorra oficial de Junior, y que será invitado a un entrenamiento del equipo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Por otro lado, desde el medio local aseguraron que la presunta mujer que increpó al joven Jerman, llamada al parecer Julieth Villadiego, estaría buscando un espacio en redes sociales para “pedirle disculpas a él, a sus seguidores y a todas las páginas que han estado al pendiente del caso y lo han divulgado”.

El suceso puso sobre la mesa la discusión en torno a los prejuicios socioculturales en el fútbol y los sacrificios económicos que realizan los aficionados para acompañar a sus clubes en cualquier parte del país. “El fútbol no depende de cómo vayas vestido al estadio”, expresó un hincha en redes. También le puede interesar: ¡A cinco puntos del ‘número mágico’! El DIM busca pasar página en Liga ante Once Caldas en el Atanasio, ¿a qué hora juegan? Bloque de preguntas y respuestas