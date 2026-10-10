¿Le salió competencia a Jean Fernandes en el arco del América? Así le fue a David González en la práctica con el rojo

En medio de las prácticas en las que prepara su equipo para el duelo de este domingo, a las 8:15 de la noche, en el Pascual Guerrero ante el Poderoso, el técnico David González vivió un momento bastante particular.

El antioqueño se volvió a poner los guantes y sorprendió a sus dirigidos, pues evitó los goles. La acción más espectacular fue el tiro que le hizo Julián Quiñones y al que David llegó recordando viejos tiempos, en una volada para mandar el balón al tiro de esquina.

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David, de 44 años de edad, es de los pocos jugadores colombianos que, tras colgar los guantes, se mantiene físicamente bien, casi listo para volver a competir, y por ello, ante el reto de sus dirigidos, no dudó en plantarse de nuevo bajo el arco para recibir los remates.