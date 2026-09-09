Video | Terror en el aire, así vivieron los miembros del DIM los tres fallidos aterrizajes del equipo en Pasto

Tras conocerse los tres fallidos intentos de aterrizaje que realizó el DIM en Pasto, se empiezan a conocer algunos videos de cómo se vivieron esos momentos al interior del avión que transportaba al equipo. El aeropuerto de Pasto es famoso por eso, por lo difícil que es aterrizar allí por los fuertes vientos y las precipitaciones que experimentan los aviones cuando tratan de llegar a la capital de Nariño. Esta vez los movimientos bruscos fueron captados por los miembros del cuerpo técnico del DIM, quienes vivieron momentos de mucha tensión por las fuertes ráfagas de viento que impidieron la llegada del avión a Pasto.

En redes sociales se han compartido videos en los que pasajeros graban las difíciles condiciones en las que los pilotos tratan de maniobrar y de aterrizar de manera segura en Pasto, pero quienes han llegado a esa ciudad vía aérea saben que es algo que pasa regularmente. Por ahora, el DIM buscará volver a intentar el viaje, a las 10:00 a.m., este miércoles, pues debe llegar a Pasto para el partido de las 8:10 de la noche, por el paso a cuartos de final de la Copa BetPlay. El equipo tuvo que dormir en Cali tras tres intentos por aterrizar en Pasto y este miércoles retomará el camino, con la esperanza de tener mejores condiciones para llegar a Pasto para su juego.

Hay que recordar que, tras el aplazamiento de los partidos por el terremoto del pasado 10 de agosto, la Dimayor determinó en su asamblea que los duelos por el paso a los cuartos de final serán a juego único. Ya hay dos equipos clasificados a esa instancia: Llaneros, que venció a Deportes Quindío por penales 4-3, y Atlético Nacional, que derrotó a Deportivo Cali 3-0 en el Atanasio el lunes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué hora y cuándo se juega el partido entre Pasto y DIM por Copa BetPlay? El encuentro está programado para este miércoles a las 8:10 p.m., disputándose a partido único para definir el paso a los cuartos de final del torneo. ¿A qué hora viaja el DIM desde Cali para intentar llegar al partido en Pasto? La salida del vuelo desde Cali está programada para este miércoles a las 10:00 a.m., con el fin de arribar a tiempo para el compromiso nocturno. ¿Cuántos equipos están clasificados a cuartos de final de la Copa BetPlay?