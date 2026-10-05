Prefirió la biela antes que el avión: la insólita travesía de 400 kilómetros de Valtteri Bottas para llegar al Gran Premio de Singapur

Se podría decir que el ciclismo y el automovilismo son, a simple vista, deportes opuestos. En uno, el vehículo solo se mueve como consecuencia de la cadencia que produce el esfuerzo físico del deportista. En el otro, se desplaza a mayor velocidad en la medida en que el motor tenga más revoluciones.
Pilotear no es fácil. Más a las velocidades que andan los deportistas que compiten en Fórmula 1. Ahí se requiere concentración, coordinación, resistencia. Pedalear tampoco es sencillo. Soportar el dolor que implica acumular horas y horas sobre una bicicleta no es para cualquiera. Por eso, es curioso que el piloto finlandés Valtteri Bottas, de gran recorrido en el automovilismo, ahora también se dedique al ciclismo.