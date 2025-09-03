x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Valerin Loboa deja el Cali para jugar en el Portland Thorns FC de Estados Unidos

La delantera se une a Leicy Santos, Ivonne Chacón y Ángela Barón, quienes militan en la NWSL.

  • La joven delantera Valerin Loboa, llega al Portland Thorns FC que milita en laLiga Profesional de Fútbol de Estados Unidos. FOTO TOMADA X@ThornsFC
    La joven delantera Valerin Loboa, llega al Portland Thorns FC que milita en laLiga Profesional de Fútbol de Estados Unidos. FOTO TOMADA X@ThornsFC
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
03 de septiembre de 2025
bookmark

La delantera colombiana Valerín Loboa, quien cumplió 18 años, el pasado 3 de julio, fue anunciada como nueva jugadora del Portland Thorns FC de la Liga Profesional de Estados Unidos (NWSL: National Women’s Soccer League, su sigla en inglés).

La jugadora que militó en el Deportivo Cali en la temporada 2025, siendo su goleadora, se dio a conocer en el mundo del fútbol internacional, tras la buena actuación con Colombia en la pasada Copa América disputada en Ecuador.

Loboa de gran talla, es potente, rápida y muy hábil en el área, por ello

La noticia se da en medio de la disputa de las semifinales de la Liga Femenina, en la que el Deportivo Cali empata la serie con Atlético Nacional, tras el 1-1 en Palmaseca.

El Portland Thorns FC por su parte, confirmó que Loboa firmó contrato hasta el 2028, y referenció que Loboa llega al club tras jugar con Colombia en Copa América, competencia en la que disputó seis partidos, marcó un gol, contribuyendo al subtítulo del equipo y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“El talento y el potencial de Valerin se demostraron en uno de los escenarios más importantes del fútbol femenino y, a pesar del interés de algunos de los mejores clubes del mundo, nos complace ver su compromiso con la NWSL y su incorporación a las Thorns”, declaró Jeff Agoos, presidente y gerente general de Operaciones de Fútbol.

De igual forma, mencionó que, Loboa debutó profesionalmente a los 14 años con el Deportivo Cali, su club natal, en 2022. Desde entonces, ha marcado ocho goles y dado cuatro asistencias en 35 partidos, contribuyendo al título de la Liga Femenina de Colombia en 2024.

El nuevo club de Loboa tendrá acción este viernes, cuando en condición de visitante se mida a Racing Louisville, a las 7:00 de la noche, hora de Colombia.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Futbolistas en el exterior
Fútbol femenino
Seleccion Colombia Femenina
Estados Unidos
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida