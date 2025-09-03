Valerin Loboa deja el Cali para jugar en el Portland Thorns FC de Estados Unidos

La delantera colombiana Valerín Loboa, quien cumplió 18 años, el pasado 3 de julio, fue anunciada como nueva jugadora del Portland Thorns FC de la Liga Profesional de Estados Unidos (NWSL: National Women’s Soccer League, su sigla en inglés). La jugadora que militó en el Deportivo Cali en la temporada 2025, siendo su goleadora, se dio a conocer en el mundo del fútbol internacional, tras la buena actuación con Colombia en la pasada Copa América disputada en Ecuador. Loboa de gran talla, es potente, rápida y muy hábil en el área, por ello

La noticia se da en medio de la disputa de las semifinales de la Liga Femenina, en la que el Deportivo Cali empata la serie con Atlético Nacional, tras el 1-1 en Palmaseca. El Portland Thorns FC por su parte, confirmó que Loboa firmó contrato hasta el 2028, y referenció que Loboa llega al club tras jugar con Colombia en Copa América, competencia en la que disputó seis partidos, marcó un gol, contribuyendo al subtítulo del equipo y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.