En los últimos meses que pasó en Nacional, Ángel no tuvo muchos minutos. De hecho, desde agosto de 2023 se manejó la versión de que tenía un veto por parte de las directivas del cuadro verde que no dejaba que los entrenadores lo pusieran. No obstante, esto siempre se negó por parte del club y los técnicos de turno –William Amaral y Jhon Bodmer– aseguraron que no tenía tantos minutos porque había jugadores por encima de él en su posición.