Esta sería la nómina de Colombia para el amistoso ante Croacia; hora y dónde ver el partido este jueves

El técnico Néstor Lorenzo mencionó en rueda de prensa que para el desarrollo de los dos partidos amistosos ante Croacia y Francia, que tienen solo 68 horas de diferencia, tuvo que planificar un trabajo especial y sobre todo tendrá que realizar varios cambios entre un duelo y otro para darle tiempo de recuperación a los jugadores. Tanto Croacia como Francia son selecciones que han tenido figuración en los últimos mundiales ya sea siendo finalistas o terceras de los mismos, y por ello, son rivales de alto calibre que, según expresó el seleccionador, serán un buen medidor del nivel en el que está Colombia.

Para el juego de este jueves, previsto para las 6:30 de la tarde, y que se podrá ver en Colombia a través de la señal de los canales Caracol, RCN y las apps de ambos canales, así como en www.golcaracol.com, el técnico no tendría muchos cambios en la nómina que usualmente utiliza. Es por eso que Colombia podría formar con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez. Sería el regreso a Muñoz, que estuvo ausente por una lesión, y contaría con jugadores que se han vuelto a reencontrar con un gran nivel como Jhon Arias, que con Palmeiras está de nuevo luciéndose en la Liga de Brasil.

Arriba, Lorenzo tendrá a la dupla más goleadora del momento, Luis Díaz y Luis Javier Suárez, quienes se vienen luciendo con el Bayern Múnich y Sporting Lisboa tanto en sus torneos locales como en la Champions League. Hay que recordar que, ante equipos europeos, la Selección ha disputado en toda su historia 67 partidos con 23 victorias, 21 empates y 23 derrotas en todas las competencias.

¿Cuáles son las cifras de rendimiento de Lorenzo con Colombia?