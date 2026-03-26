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Esta sería la nómina de Colombia para el amistoso ante Croacia; hora y dónde ver el partido este jueves

Colombia tiene un invicto en la era de Néstor Lorenzo de 18 partidos amistosos, con 15 triunfos y tres empates.

  • El delantero del Sporting de Lisboa, Luis Javier Suárez, estaría al lado de Luis Díaz como las alternativas ofensivas de Colombia para el duelo ante Croacia. FOTO: Cortesía FCF
    El delantero del Sporting de Lisboa, Luis Javier Suárez, estaría al lado de Luis Díaz como las alternativas ofensivas de Colombia para el duelo ante Croacia. FOTO: Cortesía FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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El técnico Néstor Lorenzo mencionó en rueda de prensa que para el desarrollo de los dos partidos amistosos ante Croacia y Francia, que tienen solo 68 horas de diferencia, tuvo que planificar un trabajo especial y sobre todo tendrá que realizar varios cambios entre un duelo y otro para darle tiempo de recuperación a los jugadores.

Tanto Croacia como Francia son selecciones que han tenido figuración en los últimos mundiales ya sea siendo finalistas o terceras de los mismos, y por ello, son rivales de alto calibre que, según expresó el seleccionador, serán un buen medidor del nivel en el que está Colombia.

Para el juego de este jueves, previsto para las 6:30 de la tarde, y que se podrá ver en Colombia a través de la señal de los canales Caracol, RCN y las apps de ambos canales, así como en www.golcaracol.com, el técnico no tendría muchos cambios en la nómina que usualmente utiliza.

Es por eso que Colombia podría formar con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez.

Sería el regreso a Muñoz, que estuvo ausente por una lesión, y contaría con jugadores que se han vuelto a reencontrar con un gran nivel como Jhon Arias, que con Palmeiras está de nuevo luciéndose en la Liga de Brasil.

Arriba, Lorenzo tendrá a la dupla más goleadora del momento, Luis Díaz y Luis Javier Suárez, quienes se vienen luciendo con el Bayern Múnich y Sporting Lisboa tanto en sus torneos locales como en la Champions League.

Hay que recordar que, ante equipos europeos, la Selección ha disputado en toda su historia 67 partidos con 23 victorias, 21 empates y 23 derrotas en todas las competencias.

¿Cuáles son las cifras de rendimiento de Lorenzo con Colombia?

Colombia, que ajusta 18 partidos amistosos en la era de Néstor Lorenzo, está invicto en estos compromisos con 15 triunfos y tres empates, para un rendimiento del 88.8 %.

A nivel general, el técnico argentino suma 42 partidos dirigidos con la Tricolor, en los que registra 26 triunfos, 10 empates y cuatro derrotas para un total de 69.8 % de rendimiento.

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