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David Alonso, con dificultades en el hombro, largará séptimo en Le Mans: ¿cuándo y dónde ver la carrera?

El piloto colombiano de Moto2, David Alonso Gómez, culminó en la séptima casilla de la clasificación en Le Mans, Francia, tras haber sufrido percances de salud y problemas con su moto. Después de rehacerse, ¿podrá ganar en territorio francés?

  • David Alonso corre su segunda temporada en Moto2. FOTO: GETTY
    David Alonso corre su segunda temporada en Moto2. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Este sábado 9 de mayo, se corrieron en el Circuito Bugatti en Le Mans, Francia, las clasificaciones del Gran Premio de Motociclismo de Francia. En Moto2, estuvo presente el colombiano David Alonso, quien logró superar, casi de manera milagrosa, varias dificultades que arrastró durante la semana e incluso en los entrenamientos del viernes 8 de mayo.

Alonso comenzó el fin de semana de Le Mans con registros poco comunes para él. Tras los primeros dos entrenamientos, el colombiano se posicionó como decimoctavo en los mejores tiempos, lo que dejó dudas acerca de su participación del día sábado. “Estoy contento, es positivo. No sabía si llegaba a Le Mans por una caída que tuve entrenando”, manifestó Alonso tras las primeras pruebas.

“Estoy trabajando con el fisioterapeuta para recuperar el hombro. Voy más limitado a la hora de manejar, pero me siento seguro. Poco a poco voy de forma más natural, es momento de seguir mirando hacia adelante e ir día a día”, culminó el piloto.

Milagrosa recuperación en Q2

En los entrenamientos del sábado 9 de mayo, Alonso se dedicó más a estar en boxes. Revisiones a su hombro y a la moto de Aspar Team, generaron dudas de su participación en las clasificaciones. En un momento, se pensó que el colombo-español no iba a participar de las qualys, sin embargo, lo hizo y su rendimiento sorprendió.

La Q1, dejó maravillados a todos los presentes y a los millones de fanáticos que seguían la jornada de Moto2 a nivel mundial. David Alonso, pasó de tener en duda su participación a registrar la segunda vuelta más rápida de la Q1. Alonso quedó a 0.139 milésimas del español, Daniel Muñoz, que registró 1:34.203.

Ya clasificado a Q2, David dio muestras de su gran talento al realizar la primera vuelta en 1 minuto, 34 segundos y 139 milésimas. Al final, no pudo mejorar este tiempo y cayó a la séptima casilla, de donde partirá en carrera.

El campeón de Moto3 2024, David Alonso, correrá en Le Mans, este domingo 10 de mayo a las 5:15 a.m., hora colombiana con transmisión de ESPN2 y Disney+.

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