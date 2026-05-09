Fusil Jaguar: así es el primer fusil hecho en Colombia presentado por Petro

El presidente Gustavo Petro presentó este viernes en Soacha el fusil Jaguar, el primero de fabricación colombiana, en una jornada en la que exaltó el camino hacia la soberanía militar, al tiempo que le exigió a la Policía priorizar la compra de armamento producido en el país para evitar la fuga de capitales y fortalecer la industria nacional.

“La Policía debe comprar fusiles hechos en Colombia, pistolas hechas en Colombia; no puede haber una discrepancia: que mientras una fuerza hace un esfuerzo, la otra importe”, afirmó el mandatario, quien advirtió que los intermediarios en la importación de armas pueden convertirse en “fogoneros de la violencia” al priorizar la ampliación de sus mercados sobre la paz del país.

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