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Video | ¿Viejo resentimiento? Así fue el picante cruce de Teo y James en el Atanasio

Los futbolistas salieron como capitanes de Nacional y Junior en el partido de la tercera fecha del Clausura.

  • El futbolista Teófilo Gutiérrez y el volante James Rodríguez fueron los capitanes de Junior y Nacional en el partido de la fecha 3. Fotos: Camilo Suárez y Colprensa
    El futbolista Teófilo Gutiérrez y el volante James Rodríguez fueron los capitanes de Junior y Nacional en el partido de la fecha 3. Fotos: Camilo Suárez y Colprensa
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
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Son dos hombres con experiencia. Ambos tienen muchos partidos con Selección Colombia encima y un recorrido largo en el fútbol internacional. El miércoles, en el Atanasio Girardot, ambos salieron como capitanes de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en el duelo de la tercera fecha del Clausura.

James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez se encargaron de liderar a los equipos para los que juegan en el encuentro en que se reeditó la final del Apertura, en la que se impuso Junior. Ambos futbolistas, que compartieron convocatorias en el seleccionado Tricolor –fueron importantes en las eliminatorias a Brasil 2014 y jugaron el mismo mundial–, son hombres de carácter fuerte.

Además, son animales competitivos. Por eso, los dos se mostraron “calientes”, “habladores” durante el encuentro. Rodríguez, quien dio una asistencia en su primer juego como titular con Nacional, reclamó un golpe en el primer tiempo del partido después de encontrarse con Déiber Caicedo. Gutiérrez, que era el encargado de hablar con el árbitro bogotano Andrés Rojas, defendió a su compañero.

¿Qué ocurrió en el cruce de palabras entre ambos futbolistas?

Esa acción generó molestias entre ambos futbolistas, referentes de su institución. Gutiérrez, quien tiene fama de provocar a los rivales –es canchero, dirían en Argentina–, anotó dos goles en el partido que fueron anulados. El primero, por fuera de juego. El segundo por bajar la pelota con la mano. Por eso, el marcador se mantuvo 2-1 en el Atanasio, donde el ánimo estuvo caldeado todo el partido hasta el minuto 70.

Una de las acciones que más llamó la atención fue el enfrentamiento verbal que hubo entre James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez cuando iban 55 minutos del partido. Hubo una falta en favor de Nacional. Teo cogió el balón y se lo tiró al “diez”, que iba a patear. Después, empezaron a intercambiar palabras: al parecer insultos, algunos retos.

“Tranquilo, tranquilo”, le dijo Teo a James en uno de los momentos que enfocó la cámara. Al parecer, ambos futbolistas, que fueron importantes en duelos como la remontada de Colombia contra Chile en las eliminatorias al Mundial de 2014 (terminó 3-3), tendrían viejas rencillas. Se habla de una discordia en la Copa América de 2015, después del partido entre criollos y Argentina que terminó 0-0.

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