La nueva generación toma el mando: los jóvenes técnicos que revolucionan el fútbol colombiano

El fútbol colombiano vive una renovación silenciosa en los banquillos. La Liga BetPlay-2 de 2026 comenzó con una tendencia que refleja el espacio que las nuevas generaciones de entrenadores están ganando en el fútbol profesional: de los 20 técnicos que iniciaron el campeonato, siete tienen menos de 50 años.
La cifra evidencia un cambio en la manera en que varios clubes están construyendo sus proyectos deportivos. Cada vez son más los equipos que apuestan por entrenadores jóvenes, con nuevas ideas, metodologías diferentes y una visión más cercana a las herramientas que utiliza el fútbol moderno.
Entre los técnicos más jóvenes del campeonato aparecen José Luis García, de Llaneros, y Sebastián Oliveros, del Deportes Tolima, ambos con 38 años.