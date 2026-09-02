La nueva generación toma el mando: los jóvenes técnicos que revolucionan el fútbol colombiano

Entre los técnicos más jóvenes del campeonato aparecen José Luis García, de Llaneros, y Sebastián Oliveros, del Deportes Tolima, ambos con 38 años.

La cifra evidencia un cambio en la manera en que varios clubes están construyendo sus proyectos deportivos. Cada vez son más los equipos que apuestan por entrenadores jóvenes, con nuevas ideas, metodologías diferentes y una visión más cercana a las herramientas que utiliza el fútbol moderno.

El fútbol colombiano vive una renovación silenciosa en los banquillos. La Liga BetPlay-2 de 2026 comenzó con una tendencia que refleja el espacio que las nuevas generaciones de entrenadores están ganando en el fútbol profesional: de los 20 técnicos que iniciaron el campeonato, siete tienen menos de 50 años.

García y Oliveros encabezan una generación que busca abrirse espacio en una competencia tradicionalmente dominada por entrenadores de mayor experiencia y recorrido.

Otro de los nombres que hace parte de esta nueva corriente es Diego Arias, quien dirige a Fortaleza con 41 años. El exfutbolista asumió el reto de dirigir en Primera División a Nacional y hoy está en el club bogotano. Representa precisamente ese tránsito de jugadores que, después de retirarse, encuentran rápidamente una oportunidad en los banquillos.

A esa lista se sumó recientemente Sebastián Viera, quien con 43 años fue nombrado entrenador del Junior. El uruguayo, recordado por su extensa trayectoria como arquero del conjunto barranquillero, inició así una nueva etapa en el club, esta vez desde el banco.

También aparece David González, de 44 años, actual entrenador del América de Cali. El antioqueño ha construido su carrera como técnico después de retirarse como futbolista y ahora tiene la responsabilidad de dirigir a uno de los clubes con mayor presión y exigencia del país.

Con 45 años, Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, completa el grupo de técnicos que todavía hacen parte de esta generación emergente.

Aunque supera el límite de los 45 años, Luis Amaranto Perea, actual entrenador del Independiente Medellín, también puede incluirse dentro de esta nueva corriente. A sus 47 años, el antioqueño representa otra de las caras de una generación que empieza a consolidarse en el fútbol profesional colombiano.

Más allá de la edad

El cambio generacional no se explica únicamente por las edades. Los nuevos entrenadores llegan acompañados de una manera diferente de entender el fútbol y de preparar los partidos.

El uso de la analítica, el seguimiento detallado del rendimiento, las nuevas metodologías de entrenamiento y el trabajo interdisciplinario hacen parte de las herramientas que cada vez tienen mayor presencia en los cuerpos técnicos.

También existe una relación distinta con los futbolistas. La comunicación, la gestión del grupo y la cercanía con los jugadores se han convertido en elementos importantes para entrenadores que, en muchos casos, pertenecieron recientemente a los mismos vestuarios que ahora dirigen.

Ese conocimiento del entorno puede convertirse en una ventaja, especialmente cuando deben trabajar con planteles jóvenes y futbolistas que buscan consolidarse en el profesionalismo.

Los clubes también están cambiando

La presencia de siete entrenadores menores de 50 años entre los 20 equipos que comenzaron la Liga BetPlay-2 refleja que los clubes colombianos están mirando otras alternativas para sus proyectos deportivos.

La experiencia continúa siendo un valor importante, pero ya no es el único criterio. Las instituciones también buscan entrenadores capaces de desarrollar jugadores, implementar modelos de juego definidos y trabajar con estructuras que incluyen departamentos de análisis, preparación física, nutrición y otras áreas especializadas.

El segundo semestre de 2026 puede convertirse así en un escenario importante para comprobar si esta apuesta tiene continuidad.