Senegal luchará para que no le quiten el título; su entrenador llevó el trofeo a una base militar para protegerlo

La Federación de Senegal, sus jugadores y el técnico están dispuestos a dar la pelea para que no les quiten el título que ganaron en el campo de juego, es por ello que, además de apelar la sanción ante el TAS, el entrenador Pape Thiaw, llevó el trofeo a una de las bases militar de la ciudad capital de ese país africano.
Rodeado de varios militares y levantando la copa, Pape se mostró sereno y callado, pero a la vez desafiante, como queriendo decir: “¡Confederación Africana de Fútbol (CAF), vengan por él, si se atreven!”.