Senegal luchará para que no le quiten el título; su entrenador llevó el trofeo a una base militar para protegerlo

La Federación de Senegal, sus jugadores y el técnico están dispuestos a dar la pelea para que no les quiten el título que ganaron en el campo de juego, es por ello que, además de apelar la sanción ante el TAS, el entrenador Pape Thiaw, llevó el trofeo a una de las bases militar de la ciudad capital de ese país africano. Rodeado de varios militares y levantando la copa, Pape se mostró sereno y callado, pero a la vez desafiante, como queriendo decir: “¡Confederación Africana de Fútbol (CAF), vengan por él, si se atreven!”.

Algunos medios publicaron que Thiaw mencionó que “no devolveremos la copa ni se la entregaremos a Marruecos, e incluso las primas por victoria son un derecho legítimo nuestro”. De esta manera sigue creciendo la polémica por el fallo que le entregó a Marruecos el título, tras una demanda y a pesar de haber perdido en el campo ante Senegal.

Apelación ante el TAS

De otro lado, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) anunció haber dado orden a sus abogados de “recurrir ante el Tribunal Arbitral del Deporte”, la más alta jurisdicción deportiva, con sede en Lausana, después que la Confederación Africana le despojase del título continental, ahora en manos de Marruecos. La CAF anunció su decisión de “declarar a la selección de Senegal excluida durante la final”, ganada en la prórroga por los Leones de la Teranga (1-0), aunque el resultado oficial es ahora de 3-0 para el país anfitrión del torneo. En una resolución de su comité ejecutivo, la FSF anunció haber encargado a sus abogados que “acudieran al TAS en Lausana, jurisdicción neutral e independiente”. “La FSF utilizará todos los medios legales, institucionales y jurisdiccionales posibles para hacer valer sus derechos y restablecer la equidad deportiva”, señala esta resolución.