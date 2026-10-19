¿Quién es el verdadero campeón de la Copa de África? El TAS dará su veredicto definitivo sobre la polémica final en noviembre

Casi un año después de la final de la Copa de África 2025, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) informó este lunes 19 de octubre que “a finales de noviembre” anunciará su decisión sobre el recurso de Senegal contra la victoria de Marruecos en los despachos. El 8 de octubre, en su sede en Lausana, Suiza, la máxima jurisdicción deportiva dirimió a puerta cerrada un litigio inédito, ya que ninguna selección había perdido nunca de esta manera un título conquistado sobre el terreno de juego. Le puede interesar: Video | Messi marcó dos goles como cuando tenía 20 años y sigue en carrera con Cristiano por los 1.000 goles

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunciará a finales de noviembre si devuelve la corona a Senegal o se la invalida y se la da a Marruecos. FOTO: Getty

“Los árbitros del TAS han decidido emitir una decisión completa que incluya los fundamentos jurídicos, conocida como Laudo del TAS. Este proceso requerirá varias semanas, y se espera que el laudo del TAS se dicte a finales de noviembre de 2026”, indicó la instancia. El pasado 18 de enero en Rabat, Marruecos, Senegal se proclamó campeón de África al dominar a los anfitriones por 1-0 al término de la prórroga, pero también del caos que terminó acaparando la atención mundial de la final. Al protestar por un penal concedido a los marroquíes en el tiempo añadido, finalmente fallado por Brahim Díaz, una gran parte de los Leones de la Teranga abandonaron el campo y no regresaron hasta un cuarto de hora más tarde.

La Federación Marroquí denunció la situación. A raíz de todo esto, el jurado de apelación de la Confederación Africana de Fútbol dictaminó el 17 de marzo la derrota por retirada de Senegal, por un marcador de 3-0. La autoridad futbolística africana se remitió a dos artículos del reglamento del torneo que prohíben “abandonar el terreno de juego antes del final reglamentario del partido sin la autorización del árbitro”. En respuesta a lo ocurrido en la polémica final, la Federación Senegalesa de Fútbol recurrió al TAS, esta entidad investigativa en este deporte, donde denunció “el atraco administrativo más burdo de la historia” del fútbol.

Casi un año después de ganar la Copa de África sobre el césped y perderla en los despachos, Senegal ya tiene fecha límite para su último contraataque jurídico. FOTO: Getty

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