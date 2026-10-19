Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿Quién es el verdadero campeón de la Copa de África? El TAS dará su veredicto definitivo sobre la polémica final en noviembre

A finales de noviembre de 2026, el TAS emitirá el laudo definitivo sobre lo que la federación senegalesa ha calificado como el “atraco administrativo” más grande en la historia del fútbol.

  • Tras la inédita sanción que despojó a Senegal de la Copa de África 2025 para entregársela a Marruecos, la máxima jurisdicción deportiva ya definió el plazo de su decisión. FOTO: AFP
    Tras la inédita sanción que despojó a Senegal de la Copa de África 2025 para entregársela a Marruecos, la máxima jurisdicción deportiva ya definió el plazo de su decisión. FOTO: AFP
  • El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunciará a finales de noviembre si devuelve la corona a Senegal o se la invalida y se la da a Marruecos. FOTO: Getty
    El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunciará a finales de noviembre si devuelve la corona a Senegal o se la invalida y se la da a Marruecos. FOTO: Getty
  • Casi un año después de ganar la Copa de África sobre el césped y perderla en los despachos, Senegal ya tiene fecha límite para su último contraataque jurídico. FOTO: Getty
    Casi un año después de ganar la Copa de África sobre el césped y perderla en los despachos, Senegal ya tiene fecha límite para su último contraataque jurídico. FOTO: Getty
Agencia AFP
Publicado hace 4 horas Actualizado hace 9 minutos
bookmark

Casi un año después de la final de la Copa de África 2025, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) informó este lunes 19 de octubre que “a finales de noviembre” anunciará su decisión sobre el recurso de Senegal contra la victoria de Marruecos en los despachos.

El 8 de octubre, en su sede en Lausana, Suiza, la máxima jurisdicción deportiva dirimió a puerta cerrada un litigio inédito, ya que ninguna selección había perdido nunca de esta manera un título conquistado sobre el terreno de juego.

Le puede interesar: Video | Messi marcó dos goles como cuando tenía 20 años y sigue en carrera con Cristiano por los 1.000 goles

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunciará a finales de noviembre si devuelve la corona a Senegal o se la invalida y se la da a Marruecos. FOTO: Getty
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunciará a finales de noviembre si devuelve la corona a Senegal o se la invalida y se la da a Marruecos. FOTO: Getty

“Los árbitros del TAS han decidido emitir una decisión completa que incluya los fundamentos jurídicos, conocida como Laudo del TAS. Este proceso requerirá varias semanas, y se espera que el laudo del TAS se dicte a finales de noviembre de 2026”, indicó la instancia.

El pasado 18 de enero en Rabat, Marruecos, Senegal se proclamó campeón de África al dominar a los anfitriones por 1-0 al término de la prórroga, pero también del caos que terminó acaparando la atención mundial de la final.

Al protestar por un penal concedido a los marroquíes en el tiempo añadido, finalmente fallado por Brahim Díaz, una gran parte de los Leones de la Teranga abandonaron el campo y no regresaron hasta un cuarto de hora más tarde.

La Federación Marroquí denunció la situación. A raíz de todo esto, el jurado de apelación de la Confederación Africana de Fútbol dictaminó el 17 de marzo la derrota por retirada de Senegal, por un marcador de 3-0.

La autoridad futbolística africana se remitió a dos artículos del reglamento del torneo que prohíben “abandonar el terreno de juego antes del final reglamentario del partido sin la autorización del árbitro”.

En respuesta a lo ocurrido en la polémica final, la Federación Senegalesa de Fútbol recurrió al TAS, esta entidad investigativa en este deporte, donde denunció “el atraco administrativo más burdo de la historia” del fútbol.

Casi un año después de ganar la Copa de África sobre el césped y perderla en los despachos, Senegal ya tiene fecha límite para su último contraataque jurídico. FOTO: Getty
Casi un año después de ganar la Copa de África sobre el césped y perderla en los despachos, Senegal ya tiene fecha límite para su último contraataque jurídico. FOTO: Getty

También le puede interesar: “Mucho talento, tal vez no tenga nada en la cabeza”: la opinión de Iván René Valenciano sobre Jhon Jader Durán

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué el TAS le quitó el título de la Copa de África a Senegal si ganó el partido?
El TAS analiza el recurso de Senegal debido a que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le quitó el título tras declarar su derrota administrativa (3-0) por abandonar temporalmente el terreno de juego. Senegal protestó un penal en contra en el tiempo añadido, retirándose del campo durante unos 15 minutos, lo que la CAF sancionó bajo el reglamento que prohíbe abandonar el partido sin autorización arbitral.
¿Cuándo anunciará el TAS la decisión final sobre la Copa de África 2025?
El TAS publicará su decisión completa (conocida como laudo) a finales de noviembre de 2026. La audiencia a puerta cerrada se llevó a cabo el 8 de octubre en Lausana, Suiza, y los árbitros determinaron que requerirán varias semanas para redactar los fundamentos jurídicos del caso.
¿Qué sanción aplicó la CAF a Senegal por abandonar la cancha?
La CAF sancionó a Senegal decretando su derrota por retirada con un marcador oficial de 3-0 a favor de Marruecos. El jurado de apelación aplicó dos artículos del reglamento del torneo que castigan el abandono del terreno de juego antes del pitazo final sin permiso del árbitro.
¿Por qué Senegal considera que la sanción es “un atraco administrativo”?
La Federación Senegalesa argumenta que la sanción es desproporcionada porque la selección ganó el torneo en la cancha (1-0 en la prórroga) y regresó al campo para finalizar el encuentro tras la protesta. Por ello, recurrió al TAS calificando la resolución de la CAF como un fallo injusto que altera el resultado deportivo en los escritorios.

Temas recomendados

Investigación
Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Fifa
Internacional
Redes sociales
Virales
Futbolistas en el exterior
Tendencias
Selección Senegal
Selección Marruecos
Robo
Denuncias
Polémicas
Fútbol Internacional
Final
Torneo internacional
Comunicado
Autoridades
finales
selecciones
África
Marruecos
Senegal
Sadio Mané
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form