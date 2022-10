En su debut mundialista, el equipo africano perdió 4-0, pero luego enderezó el camino al derrotar 2-1 a Francia. En esa jornada, Tanzania no solo marcó sus dos primeros goles en un Mundial, tanto en femenino y masculino, sino que además logró su primera victoria en esta clase de certámenes.

El encuentro de cuartos entre las criollas y las tanzanas será este sábado, a partir de las 6:00 de la mañana.

Los otros duelos serán Estados Unidos-Nigeria (viernes, 6:00 a.m.), Alemania-Brasil (9:30 a.m.) y Japón-España (sábado, 9:30 a.m.).