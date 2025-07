Tragedia en San Carlos, Antioquia: joven venezolano murió ahogado en el charco El Chispero

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, hacia el mediodía, mientras Jhonner departía con compañeros de trabajo en el río, ubicado en la vereda Vallejuelo. Según testigos, el joven se lanzó al agua y no volvió a emerger.

Esta demora genera interrogantes entre las autoridades, especialmente considerando que, según testigos, el joven no sabía nadar. Al llegar al sitio, los organismos de socorro encontraron el cuerpo sin signos vitales, que ya había sido extraído del fondo del charco por un habitante de la zona.

Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos de San Carlos, en coordinación con la Policía Nacional, recuperó el cuerpo utilizando cuerdas, camillas y una camioneta, dos horas después del incidente. Trascendió que Jhonner trabajaba en el municipio, al parecer, en un equipo de arreglo de piscinas, y se encontraba en su tiempo libre cuando perdió la vida.

Le puede interesar: Un hombre murió ahogado en el río Santo Domingo de Cocorná, en el oriente de Antioquia

Esta es la tercera muerte por ahogamiento que se registra en el mismo charco El Chispero en menos de dos años, lo que enciende las alarmas en la comunidad y las autoridades. Un caso anterior, ocurrido en noviembre de 2024, involucró a un hombre que perdió la vida intentando salvar a dos menores, su hija y una amiga de esta, que se estaban ahogando en el mismo punto.

Ante la preocupante recurrencia de estas tragedias, las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para extremar las precauciones al visitar fuentes hídricas naturales, especialmente en lugares no vigilados o donde se ha registrado riesgo recurrente. El comandante de bomberos, Arnoldo Quintero, ha reiterado la vital importancia de no subestimar los peligros de estos entornos naturales y de actuar con responsabilidad, instando a la prudencia y a evaluar siempre las condiciones del lugar antes de sumergirse, sobre todo en áreas no aptas para bañistas o donde las corrientes y profundidades pueden ser engañosas