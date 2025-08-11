Junior sigue líder; Nacional y DIM, firmes entre los ocho: así está la tabla de posiciones de la Liga

Luego de varias semanas marcadas por suspensiones, aplazamientos y reprogramaciones, la sexta fecha de la Liga BetPlay-II finalmente pudo cumplirse en su totalidad. Aunque la tabla de posiciones aún refleja la irregularidad de un campeonato con múltiples juegos pendientes, la fotografía empieza a clarificarse y los primeros candidatos a la clasificación se perfilan con fuerza.
En el sur del Valle de Aburrá, el estadio Polideportivo Sur fue testigo de un duelo intenso entre Envigado y Junior FC. Los naranjas, siempre incómodos para cualquier rival en su casa, lograron frenar parcialmente el poder ofensivo del conjunto barranquillero. Sin embargo, el empate 1-1 terminó siendo más valioso para el visitante que para el local: Junior no solo mantuvo su invicto, sino que defendió el liderato con autoridad, alcanzando 14 puntos y acercándose cada vez más a sellar su boleto a los cuadrangulares.