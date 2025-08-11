Junior sigue líder; Nacional y DIM, firmes entre los ocho: así está la tabla de posiciones de la Liga

Luego de varias semanas marcadas por suspensiones, aplazamientos y reprogramaciones, la sexta fecha de la Liga BetPlay-II finalmente pudo cumplirse en su totalidad. Aunque la tabla de posiciones aún refleja la irregularidad de un campeonato con múltiples juegos pendientes, la fotografía empieza a clarificarse y los primeros candidatos a la clasificación se perfilan con fuerza. En el sur del Valle de Aburrá, el estadio Polideportivo Sur fue testigo de un duelo intenso entre Envigado y Junior FC. Los naranjas, siempre incómodos para cualquier rival en su casa, lograron frenar parcialmente el poder ofensivo del conjunto barranquillero. Sin embargo, el empate 1-1 terminó siendo más valioso para el visitante que para el local: Junior no solo mantuvo su invicto, sino que defendió el liderato con autoridad, alcanzando 14 puntos y acercándose cada vez más a sellar su boleto a los cuadrangulares.

El viernes, en ese mismo escenario, Atlético Nacional había dejado una clara advertencia para todos sus rivales. El cuadro verdolaga goleó 3-0 a Alianza FC con un fútbol convincente y contundente, que lo deja como escolta del Junior con 11 puntos, igualando en unidades a Llaneros, pero superando a los llaneros en diferencia de gol. La hinchada, que volvió a llenar las tribunas, empieza a ilusionarse con un equipo que parece encontrar solidez en la regularidad.

La fecha también tuvo emociones en Villavicencio, donde Independiente Medellín venció sobre la hora a Llaneros en un partido que parecía destinado al empate. El tanto agónico le permitió al ‘Poderoso’ sumar 10 puntos y meterse en zona parcial de clasificación, dejando claro que su ambición no es solo clasificar, sino competir por el título. En contraste, Santa Fe, que acumulaba once partidos sin conocer la derrota, cayó sorpresivamente ante Bucaramanga y descendió al séptimo puesto con 9 unidades. En Bogotá y Cali, los focos se centraron en el irregular presente de dos históricos: Millonarios FC y Deportivo Cali empataron en un partido con más lucha que brillo. Para los embajadores, el punto significó dejar atrás la vergonzosa cifra de cero puntos, pero la realidad sigue siendo dura: apenas suman una unidad y ocupan el penúltimo lugar de la tabla, solo por encima de un Once Caldas que empató frente a Águilas Doradas y también vive un momento complicado. Con estos resultados, la tabla de posiciones después de la sexta jornada queda así: Junior - 14 pts Nacional - 11 Llaneros - 11 Fortaleza CEIF - 10 Medellín - 10 Tolima - 10 Santa Fe - 9 Pereira - 8 Bucaramanga - 7 (2 partidos pendientes) Envigado - 6 (1 partido pendiente) Cali - 6 Pasto - 6 (3 partidos pendientes) Boyacá Chicó - 5 (1 partido pendiente) La Equidad - 5 (1 partido pendiente) Unión Magdalena - 5 (1 partido pendiente) Alianza FC - 5 América - 4 (2 partidos pendientes) Águilas Doradas - 4 Once Caldas - 2 (1 partido pendiente) Millonarios - 1 (2 partidos pendientes)

Esta semana, el calendario de la Liga comenzará a “ponerse al día” gracias a la pausa en la competencia local por la programación de partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana por parte de la Conmebol. Será una oportunidad crucial para que varios equipos, con compromisos atrasados, recorten distancias o incluso escalen a puestos de privilegio.