Sporting de Lisboa hizo pedido especial a Néstor Lorenzo por Luis Suárez para los amistosos de Colombia, ¿saldrá de concentración?

En lo que va de esta temporada en el fútbol europeo, el futbolista samario Luis Javier Suárez ha jugado 531 minutos con el Sporting de Lisboa de Portugal. El delantero colombiano suma siete anotaciones y una asistencia en los ocho partidos que ha jugado con su club, que compite tanto en la liga local, como en la Champions. Suárez, además, sumó 65 minutos en el amistoso entre la Selección Colombia y México que se disputó el sábado pasado en Estados Unidos –terminó 1-1 con anotación suya–. Así las cosas, en los casi dos meses que ya se han disputado de esta campaña en el balompié internacional, Luis Javier acumula 596 minutos en cancha, que equivaldrían a casi siete juegos finalizados.

La campaña pasada, Suárez fue uno de los futbolistas que más encuentros disputó con el Sporting: disputó 53 antes del Mundial de Norteamérica. En ellos, el futbolista colombiano anotó 38 goles. El jugador criollo es el atacante más importante del Sporting de Lisboa que, ahora, es tercero en la Liga de Portugal con 15 puntos –terminó goleador del rentado luso la campaña anterior–.

¿Qué está pidiendo el Sporting de Lisboa a Néstor Lorenzo en la Selección Colombia?

Por su rendimiento, Suárez es una de las estrellas del Sporting de Lisboa. El samario, valorado en 30 millones de euros, es uno de los futbolistas más costosos de la plantilla del elenco en el que se formó Cristiano Ronaldo. Por eso, desde el club le hicieron un pedido especial a Néstor Lorenzo de cara a los amistosos que disputarán el 2 y 7 de octubre contra Paraguay y Perú, respectivamente.

De acuerdo con información publicada por el diario A Bola de Portugal, los directivos del Sporting le habrían enviado una carta a la Federación Colombiana de Fútbol en la que le pidieron a Lorenzo que disminuya las cargas físicas en Luis Suárez para evitar el riesgo de que sufra alguna lesión por fatiga muscular. El mismo jugador, según la versión que entregó ese diario, se habría sentado a conversar con el entrenador argentino para que tome la petición que hizo su club para los juegos que se disputarán en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey, así como en el duelo que se jugará en el NU Stadium de Miami. Suárez habría pedido a entrenador tener en cuenta que estos juegos son de carácter amistoso.

Suárez estaría pensando en el partido entre Sporting de Lisboa y Sporting Braga que se disputará el 9 de octubre por la Liga de Portugal. El juego es importante porque podría acercar al equipo de la capital lusa a Porto, primero con 21 unidades.

¿Quiénes podrían ocupar el puesto de Luis Suárez?

Suárez no es el único delantero que convocó Néstor Lorenzo para la fecha Fifa extendida de finales de septiembre y los primeros días de octubre. También están en el listado de llamados los atacantes Kevin Viveros, Juan Camilo Durán y Óscar Perea, quienes podrían ser los inicialistas en los duelos frente a los equipos nacionales de Paraguay y Perú. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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