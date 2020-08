Ser el goleador del Mundial de Brasil 2014, pieza fundamental de la Selección, y el haber jugado en el Real Madrid y el Bayern de Múnich, al parecer le dieron el valor necesario a James Rodríguez para autoproclamarse mejor jugador colombiano de todos los tiempos.

En un podcast del conferencista y youtuber mexicano Daniel Habif, el volante habló de muchos aspectos de su carrera. Una de las preguntas fue: ¿para ti cuál ha sido el mejor jugador colombiano de todos los tiempos? a lo que James respondió entre risas: “¡yo!”. Y prosiguió: “Soy alguien que confío mucho en mí y los resultados dicen eso, lo que he hecho con Colombia, esos números que tengo han sido buenos, pero también hay que tener en cuenta a los jugadores como el Pibe, Faustino Asprilla, Falcao y también Rincón, pero ese está un poco más abajo”, agregó.

Es cierto que James consiguió un hito en el Mundial de 2014, pero en el apartado de goles con el seleccionado, por encima de él están Radamel Falcao García con 34 y Arnoldo Iguarán con 25. James acumula 22.

El exjugador León Darío Muñoz advierte que si bien ser el goleador de un Mundial es un gran mérito, cuando le tocó ser figura en los clubes, James ha quedado debiendo. “Los mejores nunca dejan deudas ni dudas. Para uno proclamarse mejor jugador de la historia debe haber terminado su carrera primero”.

Muñoz agrega que el volante se equivocó al hacerlo: “No le corresponde a él, además no es el momento para hablar del tema y menos para que sea él quien lo haga. “A él lo sostiene más el pasado que el presente”.

Con él coincide el técnico ecuatoriano Octavio Zambrano, exentrenador del DIM. “Autocalificarse como el mejor tiene que ser promulgado a posteriori de una gran gesta en la que se demuestra que los demás considerados están por debajo. Por ejemplo, cuando Mohamed Ali dijo ‘soy el mejor’, lo hizo tras derrotar al campeón. Ese no es el caso de James. Hay que investigar la rica historia del fútbol colombiano y me atrevería a decir que muchas personas difieren de su opinión”.

Por su parte, el exfutbolista Francisco “Pacho” Foronda defendió las declaraciones del cucuteño. “No dijo nada malo. Si él cree que lo es, es porque se tiene confianza. Son opiniones muy personales y veo bien que así lo sienta”.

Sin embargo, Foronda dejó claro que para él James no es el mejor futbolista colombiano de la historia. “No me parece, pero me gusta esa personalidad y que lo exprese. Además, tan mal tampoco lo ha hecho, más allá de su presente, si está en el equipo más grande del mundo es porque algo bueno ha hecho”.