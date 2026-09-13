Colombia cayó ante Corea del Norte, pero pasó como mejor tercera en el Mundial Femenino Sub-20; ¿cuál será su rival en octavos de final?

Se disputó en el estadio Miejski LKS Lodz en la ciudad de Lodz, Polonia, la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, donde se enfrentaron Colombia y Corea del Norte, partido que las coreanas ganaron 3-0. Las asiáticas son las favoritas para revalidar el título que ganaron en 2024 y así lo hicieron saber con tres triunfos al hilo en el grupo E. Las dirigidas por Carlos Paniagua llegaron a este compromiso con la tranquilidad de ya estar clasificadas a los octavos de final, pues con las goleadas el pasado sábado 12 de septiembre de Estados Unidos 9-0 sobre Nueva Zelanda y el 4-0 que le propinó Francia a Ghana, Colombia se aseguró con los 4 puntos que sumó en las dos fechas iniciales, mínimo, un lugar entre las cuatro mejores terceras clasificadas. Pero para las criollas este premio era poco para el buen proceso que llevan, por eso buscaron la victoria en este duelo contra la Gigante de la AFC que dirige Ri-Song Ho y asegurar el primer puesto del Grupo E, donde se jugó en simultáneo el partido entre Portugal y Costa Rica, partido que las lusas ganaron por 3-0. Las cafeteras no pudieron revalidar su fortaleza como potencia del fútbol femenino en Sudamérica; sin embargo, hay que entender que al frente estaba la vigente campeona.

Corea del Norte fue superior

De cara al compromiso, el técnico antioqueño alineó este onceno titular: Agudelo (arquera); Torres, Viafara, Martínez, Rodríguez (defensas); Ortegón, Weiner, Díaz, Silva (volantes); Mosquera y Loboa (delanteras). Pese a la buena intención de las cafeteras desde el juego, Corea del Norte hizo lo mejor que sabe hacer como equipo: presionar. Justamente de ese asfixiante posicionamiento en campo rival fue que se dio una recuperación al minuto 11, la cual aprovechó Choe Rim Jong para enganchar hacia adentro en el área y, con un remate certero de pierna zurda, colgó el balón del ángulo y dejó sin posibilidad alguna a la guardameta Luisa Agudelo para poner el 1-0 a favor de las asiáticas.

Al minuto 41, Ki, volante de Corea del Norte, remató desde el borde del área, pero una gran atajada de Luisa Agudelo mantiene a Colombia con la mínima diferencia. Con victoria para las coreanas 1-0, finalizó el primer tiempo. Iniciando el segundo tiempo, Paniagua retocó el equipo de inmediato y mandó al terreno de juego a una de las figuras de esta selección, Maithé López, sin embargo, la atacante de San Diego Waves no pudo marcar la diferencia. Con el paso de los minutos, la superioridad coreana se hizo más notable a pesar de los cambios criollos y, a los 80 minutos, Samantha Rodríguez cometió una pena máxima que C. Yon A cambió por gol para aumentar la ventaja. Tan solo cuatro minutos más tarde, la capitana cafetera, Juana Ortegón, tocó el balón con la mano en el área y la jueza del compromiso, la italiana Maria Sole Ferrieri, pitó un segundo penal que la C. Yon A definió de la misma manera, marcando el 3-0 final.

Espera Polonia en octavos de final