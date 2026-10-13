Video: La Selección Colombia Femenina venció a Venezuela y cerró con éxito su doblete amistoso

La Selección Colombia Femenina concluyó con balance positivo su gira de preparación internacional por territorio venezolano. En el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Isla Margarita, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia se impuso este martes 2-1 ante Venezuela, sumando su segundo triunfo en la doble fecha FIFA de este mes.
El conjunto ‘cafetero’ tomó la delantera en el primer tiempo. Al minuto 21, la defensora Manuela Vanegas abrió el marcador desde el punto penal. Antes de irse al descanso, Gabriela Rodríguez amplió la ventaja colombiana a los 45+4’ con una definición por encima de la guardameta local.