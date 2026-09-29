La selección Colombia entrena en Delaware con la mira en Paraguay; ¿qué variantes podría tener?

La selección Colombia entrenó este martes 29 de septiembre con normalidad en la concentración de Delaware en Maryland, Estados Unidos. Los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen la vista puesta en su próximo rival, Paraguay.
El combinado patrio probó un nuevo estilo de juego en el amistoso contra México, al menos, desde el posicionamiento y priorizando el paso al ataque rápido por encima de la posesión, aunque cabe aclarar que los manitos, con su presión en salida, provocaron que los criollos no jugaran con comodidad.
“Siento que el primer tiempo, sobre todo, México nos superó. Nosotros llegamos tarde a las presiones, quisimos hacer un partido con una presión más alta. Ya en el segundo tiempo corregimos y se emparejó un poco el trámite del compromiso”, afirmó Lorenzo después del partido en Baltimore.
Para el siguiente reto, este viernes (7:00 p.m.) en Nueva Jersey contra Paraguay, selección que dirige Gustavo Alfaro, el estratega del combinado patrio tendrá tres problemas en cuanto al juego: los jugadores que son nuevos y se tienen que acomodar al esquema, encontrar el mediocampo titular y saber quién es el suplente adecuado de Luis Díaz.