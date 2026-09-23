La Selección ya está completa en Estados Unidos y ya se sabe quién será el nuevo capitán

Uno de los delanteros que más expectativa genera con su convocatoria a la Selección Colombia de mayores, no había podido llegar a Estados Unidos para unirse a la convocatoria del equipo nacional. A falta de poco tiempo para el partido amistoso contra México, que se disputará el sábado desde las 8:00 p.m. (hora de nuestro país), Camilo Durán apenas logró ingresar a la Unión Americana el miércoles.
El delantero del Celtic de Escocia, que ha tenido un par de campañas destacadas en el balompié europeo, fue el último de los 26 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo para la triple fecha Fifa de septiembre y octubre de este año que se unió al campamento colombiano en Delaware.