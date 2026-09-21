Los elegidos por Néstor Lorenzo ya trabajan en Estados Unidos; ¿quiénes están?

En el día de su cumpleaños número 29, Jhon Arias arribó a la concentración de la Selección Colombia. El chocoano está llamado a ser el nuevo líder en el mediocampo criollo después de que James Rodríguez confirmara que no continuaría en la Tricolor.
Además de Jhon Arias, otros 17 jugadores llegaron a las instalaciones del hotel donde se hospedan en Delaware, Estados Unidos, hasta el cierre de esta edición: Aldair Quintana, Álvaro Montero, Luis Javier Suárez, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Matías Orozco, Jhon Solís, Édier Ocampo, Royer Caicedo, Richard Ríos, Kevin Mier, Óscar Perea, Álvaro Angulo, Kevin Viveros, Samuel Velásquez, Carlos A. Gómez y Kevin Castaño.
Con un equipo lleno de ilusión, en el cual se combinan juventud y experiencia, Néstor Lorenzo tendrá la gran tarea de ir más allá del resultado en estos partidos contra México, Perú y Paraguay: tiene que darle forma a la nueva base de la Selección de cara a las eliminatorias y la Copa América.