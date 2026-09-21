Los elegidos por Néstor Lorenzo ya trabajan en Estados Unidos; ¿quiénes están?

En el día de su cumpleaños número 29, Jhon Arias arribó a la concentración de la Selección Colombia. El chocoano está llamado a ser el nuevo líder en el mediocampo criollo después de que James Rodríguez confirmara que no continuaría en la Tricolor. Además de Jhon Arias, otros 17 jugadores llegaron a las instalaciones del hotel donde se hospedan en Delaware, Estados Unidos, hasta el cierre de esta edición: Aldair Quintana, Álvaro Montero, Luis Javier Suárez, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Matías Orozco, Jhon Solís, Édier Ocampo, Royer Caicedo, Richard Ríos, Kevin Mier, Óscar Perea, Álvaro Angulo, Kevin Viveros, Samuel Velásquez, Carlos A. Gómez y Kevin Castaño. Con un equipo lleno de ilusión, en el cual se combinan juventud y experiencia, Néstor Lorenzo tendrá la gran tarea de ir más allá del resultado en estos partidos contra México, Perú y Paraguay: tiene que darle forma a la nueva base de la Selección de cara a las eliminatorias y la Copa América.

Montero: primero la Selección

El Club Atlético Boca Juniors pasa por su mejor momento futbolístico de los últimos tres años, compitiendo en todos los frentes posibles y encontrando en Álvaro Montero a una de las principales figuras de su plantilla. El arquero guajiro de 2 metros de estatura es fundamental para la seguridad xeneize, siendo clave en dos tandas de penales (una en Copa Sudamericana y otra en Copa Argentina), razón por la cual el técnico del equipo quiere contar con él siempre. Tras el clásico contra San Lorenzo, donde Boca se impuso por 2-0 (Lozano y Merentiel) en condición de visitante, el entrenador Rodolfo Arruabarrena respondió en rueda de prensa sobre la importancia de Álvaro Montero en el equipo, ya que el guardameta se perderá el duelo de eliminación directa por los cuartos de final de la Copa Argentina contra Racing Club por su convocatoria de la Selección Colombia. “El presidente (Juan Román Riquelme) habló con Néstor Lorenzo y fue claro. Lo necesita. Yo no le voy a cortar a un jugador la opción de representar a su selección”, afirmó Arruabarrena. Al final, la balanza se está inclinando del lado del guajiro en el siempre exigente mundo Boca. Montero tuvo un comienzo turbulento, pero recibió el respaldo de su entrenador y, con el paso de los días, se convirtió en pieza clave del onceno bostero, y ahora es el arquero de la renovación en la Selección Colombia.

Ya está el nuevo mediocampo

El pasado sábado, Matías Orozco anotó su primer gol con el Castellón de España, club en el que está cedido desde el Brighton inglés. Sin embargo, ese tanto es solo la confirmación de su buen nivel. Por otro lado, Jhon Solís fue una de las figuras del Birmingham en el empate ante Middlesbrough, donde el vallecaucano brindó una asistencia. Otro de los nombres de renovación en esta zona es Juan Manuel Rengifo, quien fue titular en la derrota de Nacional 0-2 ante Llaneros. Se espera que estos tres jóvenes talentos de la mitad del campo se muestren con el combinado nacional en esta fecha FIFA. A su lado tendrán a jugadores experimentados como Kevin Castaño, Jhon Arias y Richard Ríos para ser sus guías.

Los que brillan y no están convocados

Algunos jugadores colombianos demostraron su valía en los últimos días y pelean por un lugar en la próxima convocatoria de la Selección Colombia. Primero, un viejo conocido como Miguel Ángel Borja, quien marcó un doblete para el América de México en el clásico ante Chivas, siendo el primer gol una chilena digna del Puskás. Por otro lado, Jorge Rivaldo Pinto aprovechó la ausencia por convocatoria a selección de Kevin Viveros y anotó su primer gol en el Paraense a pase de Kerwin Vargas, otro talento a tener en cuenta. Por último, Daniel Mosquera regresó de una lesión y marcó sus dos primeros goles de la temporada con el Hellas Verona de Italia. Por el momento, los que están convocados jugarán el próximo sábado a las 8:00 p.m. contra México. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Lea también: Teófilo Gutiérrez le puso fecha a su retiro del fútbol, ¿cuándo será? Bloque de preguntas y respuestas: