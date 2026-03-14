Futbolista paisa disputará repechaje mundialista con Macedonia del Norte

Con 11 años de carrera en el fútbol europeo, Sebastián Herrera recibió el llamado a la selección absoluta de fútbol de Macedonia del Norte para disputar la semifinal del repechaje hacia el mundial de Norteamérica. El nacido en Bello, Antioquia en 1995 ha dicho en anteriores ocasiones que se siente a gusto en el viejo continente, sin embargo, desea jugar en el fútbol colombiano nuevamente, eso sí, no pronto.

Su debut como profesional se generó bajo las órdenes de Luis Fernando Santa en el Deportivo Pereira en el año 2015. Luego de 6 meses como jugador profesional, emigró al país que hoy lo adopta en su seleccionado, para jugar por los próximos 5 años en el FK Rabotnicki, club en el que destacó por su buen nivel a pesar de no haber conseguido ningún título con el club en este rango de tiempo.

Después de esos cinco años, mostrando una estabilidad personal y laboral, creció un interés por parte de la selección de este país por contar con sus servicios. Sebastián solicitó la nacionalidad macedonia, impulsado también por estar fuera del radar de la convocatoria de la selección colombiana. Una de las metas del futbolista es poder llegar a participar de los grandes torneos de selecciones, razón por la que aceptó la posibilidad de vestir la camiseta balcánica.