Sigue la alerta: blindan estadios de París y Madrid donde se jugará la Champions tras amenaza del Estado Islámico Este miércoles se juegan los partidos PSG vs. Barcelona y Atlético de Madrid vs. Borussia Dortmund. En los partidos del martes no se registró ninguna alerta relacionada con la amenaza lanzada por el grupo yihadista.

En el Parque de los Príncipes, en París, se jugará el partido entre el PSG y Barcelona. FOTO: Tomada de Instagram @psg, @quentin_lab_