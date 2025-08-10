x

Temblor de 4,9 sacudió el Valle del Cauca y el Eje Cafetero este domingo

Lo sintieron en Cali, Manizales y Pereira. No se han registrado afectaciones graves hasta ahora.

  • Sismo de 4,9 tuvo como epicentro el municipio de El Dovio, Valle del Cauca. FOTO: SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
    Sismo de 4,9 tuvo como epicentro el municipio de El Dovio, Valle del Cauca. FOTO: SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
10 de agosto de 2025
bookmark

Un fuerte temblor se registró en la noche de este domingo 10 de agosto en el Valle del Cauca y asustó a los habitantes de varias ciudades del suroccidente y Eje Cafetero del país.

El movimiento telúrico, cuya magnitud fue de 4.9, tuvo su epicentro en el municipio de El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en el país, el sismo se produjo a las 7:16 de la noche. Su profundidad fue de 131 kilómetros, una característica que, aunque lo hace perceptible en un área amplia, a menudo disminuye la probabilidad de daños superficiales significativos.

El temblor fue ampliamente sentido en varias localidades, según reportes de usuarios en redes sociales. Ciudades como Manizales y Pereira en el Eje Cafetero experimentaron el movimiento, y lo describieron como fuerte pero de corta duración en sus viviendas. Adicionalmente, el sismo se percibió en Cali, Buenaventura y diversos municipios del norte del Valle del Cauca.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales como consecuencia de este evento sísmico. Sin embargo, los organismos de gestión del riesgo permanecen activos, evaluando posibles afectaciones en la zona epicentral y en los municipios cercanos donde el temblor fue más perceptible.

