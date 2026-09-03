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Santa Fe remontó y venció 3-2 a Millonarios en el clásico bogotano

Con su triunfo, Santa Fe subió al noveno lugar de la Liga Betplay 2-2026.

  • Santa Fe celebró una nueva victoria en el clásico bogotano después de remontar un marcador adverso ante Millonarios. FOTO: @SantaFe
    Santa Fe celebró una nueva victoria en el clásico bogotano después de remontar un marcador adverso ante Millonarios. FOTO: @SantaFe
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Independiente Santa Fe derrotó 3-2 a Millonarios el miércoles en la noche en el clásico bogotano en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en partido adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026.

Millonarios golpeó primero y lo hizo muy temprano. Al minuto 6, Daniel Ruiz aprovechó una asistencia de Leonardo Castro para poner el 1-0 y darle ventaja al conjunto azul. Incluso, Castro volvió a marcar posteriormente, pero su anotación fue invalidada por fuera de juego.

Santa Fe reaccionó antes del descanso. En el tiempo añadido de la primera parte, Jhojan Torres apareció para establecer el 1-1 al minuto 45+2.

La parte complementaria fue determinante para los dirigidos por Pablo Repetto. Apenas comenzaba el periodo y Franco Fagúndez marcó al minuto 50 para darle la vuelta al marcador y poner el 2-1.

Lea: “Tuve depresión, tenía pensamientos feos”: Franco Fagúndez, figura de Santa Fe ante River, dejó un gran mensaje sobre salud mental

Santa Fe no se conformó. Al 71’, Emerson Rodríguez, exjugador de Millonarios, amplió la diferencia con un potente remate desde media distancia para el 3-1. El tanto parecía encaminar definitivamente la victoria cardenal.

Sin embargo, Millonarios reaccionó rápidamente. Al 73, Andrey Estupiñán anotó el segundo tanto del conjunto embajador y dejó el clásico nuevamente abierto. Los azules buscaron el empate durante los minutos finales, pero Santa Fe consiguió sostener la ventaja.

El cierre tuvo otro momento de tensión. Helibelton Palacios fue expulsado al minuto 86 y el conjunto cardenal terminó el compromiso con diez jugadores. Millonarios tuvo opciones para igualar, pero el marcador no volvió a moverse y Santa Fe celebró.

El partido tuvo además participación del VAR en algunas acciones relevantes, entre ellas un gol anulado a Hugo Rodallega y una acción de penalti que posteriormente fue corregida.

El encuentro estuvo precedido por la salida de Fabián Bustos del cargo de entrenador de Millonarios. El técnico argentino había asumido la dirección del equipo para el segundo semestre de 2026, pero dejó el puesto antes del clásico, por lo que el conjunto embajador afrontó el duelo con un cuerpo técnico interino encabezado por Omar Rodríguez. Alberto Gamero suena para volver a coger las riendas del equipo.

Lea también: Millonarios se quedó sin técnico: Fabián Bustos fue destituido a horas del clásico ante Santa Fe; ¿quién dirigirá al azul?

La derrota dejó a Millonarios con 11 puntos, mientras Santa Fe llegó a nueve unidades. El conjunto azul permanece en la quinta posición y el cuadro cardenal ocupa el noveno lugar, en una tabla que tiene a América de Cali como líder con 17 puntos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto quedó el clásico entre Santa Fe y Millonarios?
Independiente Santa Fe venció 3-2 a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín, luego de comenzar perdiendo el partido.
¿Quiénes marcaron los goles del clásico Santa Fe vs. Millonarios?
Por Santa Fe anotaron Jhojan Torres (45+2’), Franco Fagúndez (50’) y Emerson Rodríguez (71’), mientras que Daniel Ruiz (6’) y Andrey Estupiñán (73’) marcaron para Millonarios.
¿Por qué se adelantó el clásico Santa Fe vs. Millonarios?
El partido correspondiente a la fecha 16 fue adelantado debido a la realización de un concierto en El Campín en octubre, situación que impedía utilizar normalmente el estadio en la fecha inicialmente prevista.

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