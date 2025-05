La dura sanción de la Dimayor a Eduardo Pimentel, dueño de Boyacá Chicó

A sus 64 años de edad, el exfutbolista Eduardo Pimentel sigue recibiendo castigos. El último es bastante drástico para el ahora dueño del Boyacá Chicó.

Lea: Ya se sabe cuándo conocerán Nacional y el DIM a sus rivales en los cuadrangulares: acá le contamos

Tras el polémico juego que Chicó ganó 2-1 contra Alianza en Valledupar, donde el cuadro ajedrezado tomó un respiro en la tabla para no descender, hubo protestas contra el árbitro tras conceder un gol al conjunto local, más allá de pasar un largo tiempo y recurrir al VAR.

Luego, en sus redes sociales, Pimentel volvió a reprochar lo sucedido. “No le hagan más mal al fútbol, no sean descarados”. “No les da vergüenza mañana, ya todo el mundo se olvida, aquí no va a pasar nada, quieren clasificar a otros a la brava”. “Háganlo por el fútbol, comisión arbitral por Dios santísimo van a acabar con esta vaina, no sean miserables”.