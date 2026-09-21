“No voy a seguir rotando por rotar ni poniendo jugadores que estén por debajo del rendimiento que exige Nacional”: Lucas González

“Creo que jugamos dos partidos diferentes, la primera parte y la segunda parte. La primera parte estoy de acuerdo con Jorman, quedamos muy expuestos nosotros en el momento en que perdimos el balón en campo contrario y así vienen los goles, no solamente los goles sino un par de ocasiones más”, explicó González.

El entrenador verdolaga aseguró que el partido tuvo dos caras. En la primera mitad, Nacional quedó demasiado expuesto cada vez que perdió la pelota en campo contrario y Llaneros aprovechó esos espacios para generar peligro. En el segundo tiempo, el equipo mejoró en ese aspecto, pero no encontró el gol.

Atlético Nacional perdió 2-0 frente a Llaneros y dejó nuevamente dudas en su funcionamiento defensivo, especialmente en las transiciones. El técnico Lucas González reconoció que su equipo sabía cómo iba a jugar el rival, pero no logró controlar las contras que terminaron marcando la diferencia.

El técnico también defendió la decisión de hacer varias modificaciones en la nómina titular. Nacional venía de una seguidilla de partidos y, según González, algunos futbolistas necesitaban descanso. Jorman Campuzano, por ejemplo, venía de una lesión de tobillo, mientras que otros jugadores acumulaban muchos minutos.

“La rotación para nosotros no es un fin. Nosotros no rotamos por rotar, es un medio para intentar hacer que los jugadores lleguen lo más frescos posibles al siguiente partido y que reduzcamos al máximo el riesgo de lesiones”, manifestó.

González, sin embargo, dejó claro que las oportunidades que reciben los jugadores también servirán para determinar quiénes están en condiciones de mantenerse en la formación titular. El técnico aseguró que no seguirá rotando simplemente por darle minutos a determinados futbolistas.

“Yo hago bien los análisis y no voy a seguir rotando por rotar, ni poniendo jugadores que veamos que el rendimiento está por debajo del rendimiento que exige Atlético Nacional”, afirmó.

Las contras, el principal problema

El entrenador reconoció que Llaneros planteó un partido que Nacional conocía de antemano. Según González, el conjunto dirigido por José Luis García es uno de los equipos que más utiliza el juego directo y los balones largos en el fútbol colombiano. “Lo peor que nos podía pasar en el partido de hoy era iniciar perdiendo. Llaneros es un equipo que se organiza muy bien (...) y se siente cómodo sin balón. Pueden esperar mucho tiempo a que el equipo contrario pierda el balón y salir rápido con esas contras”, explicó.

El primer gol, de acuerdo con su análisis inicial, llegó luego de una acción por el costado derecho en la que Nacional no ejecutó correctamente su forma habitual de defender los balones que llegan desde los carriles laterales.

Sobre el segundo tanto, González prefirió esperar para revisar nuevamente la jugada. Señaló que hubo una confusión de comunicación con Luis Miguel y que debía analizarla con mayor profundidad.

“Tenemos que revisar sobre todo qué fue lo que pasó verdaderamente para que las contras se repitieran tantas veces porque lo sabíamos, sabíamos a qué iban a jugar ellos”, sostuvo.

Un proceso en construcción

González también pidió contexto frente a las modificaciones que ha realizado en la nómina. Recordó que Nacional apenas ha disputado ocho partidos de Liga en este nuevo proceso y que todavía está buscando las mejores sociedades dentro del plantel.

“Para darte cuenta cuál es tu mejor equipo tienes que poner jugadores juntos entre ellos e ir cambiando esas combinaciones”, señaló.

El técnico reconoció que la derrota ante Llaneros dejará conclusiones para los próximos compromisos, especialmente en la forma de defender las transiciones.

“Desafortunadamente nos toca perder hoy, pero sin ninguna duda sacaremos las conclusiones que nos sirvan para los partidos que se vienen”, indicó.