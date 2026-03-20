En Nacional dieron la cara, le hablaron de frente a la hinchada y defendieron su proyecto deportivo

En medio de la tormenta deportiva tras la eliminación de la Sudamericana y la derrota en Liga frente a Millonarios, en Atlético Nacional decidieron dar la cara. En una rueda de prensa poco habitual, la dirigencia, el cuerpo técnico y referentes del plantel comparecieron de manera conjunta para enviar un mensaje claro: hay respaldo total al proyecto, pese a las críticas y la frustración de la hinchada.

El presidente Sebastián Arango fue el encargado de abrir el espacio con un tono autocrítico y conciliador. Reconoció que la eliminación de la Copa Sudamericana fue un golpe duro para todos los estamentos del club, desde los directivos hasta los aficionados. “La frustración es legítima y la compartimos”, aseguró, dejando claro que entienden la exigencia del entorno.

Lejos de esquivar las críticas, el directivo insistió en que la inconformidad de la hinchada es una muestra del amor por el club. Sin embargo, también pidió respaldo en un momento complejo: “No dejen de exigir, pero tampoco de acompañar. La grandeza se revalida todos los días”.

Respaldo total al proyecto y al técnico

Uno de los puntos más sensibles de la conferencia fue la continuidad del entrenador Diego Arias, cuestionado tras el fracaso continental. Ante los rumores de una posible salida, la dirigencia fue contundente: el respaldo no es solo al técnico, sino al proyecto integral que se viene construyendo.

Arango dejó claro que no se trata de una decisión basada en la terquedad, sino en la convicción. “No estamos aferrados a una persona, estamos comprometidos con un proceso. Y ese proceso se evalúa todos los días”, explicó.

El propio técnico, por su parte, asumió el momento con serenidad. Reconoció la incomodidad que generan los malos resultados, pero destacó la unión interna del grupo como principal fortaleza. “En el fútbol siempre se busca un culpable, pero aquí estamos dispuestos a asumir juntos los momentos difíciles”, afirmó.

El plantel también respondió

Desde el vestuario, el capitán David Ospina respaldó públicamente al cuerpo técnico y al proyecto institucional. El arquero fue claro: la respuesta debe darse en la cancha.

“Sabemos que todo depende de los resultados. Lo de la Sudamericana fue un golpe duro, pero el equipo ya mostró carácter en el siguiente partido. Tenemos claro que debemos revalidar este proyecto con hechos”, señaló.

El mensaje del plantel apunta a la resiliencia: levantar cabeza tras el fracaso internacional y enfocarse en los objetivos locales, donde el equipo se mantiene como protagonista.