Juan Fernando Quintero desmiente querer irse del River

En los últimos días han cobrado gran fuerza los rumores de una posible salida de Juan Fernando Quintero del fútbol argentino.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, el jugador colombiano, quien milita en River Plate, desmintió esas versiones, más allá de que en los últimos meses, cuando empezaba a mostrar forma física y buen nivel después de superar una lesión del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, no tuviera más minutos en el terreno de juego.

Publicidad

Por medio de Instagram Live, aplicación utilizada por estos días por diferentes personalidades para comunicarse con sus seguidores, el volante creativo, de 27 años de edad, sorprendió con sus respuestas.

“Soy feliz, y más donde quiere estar. En River encontré mi lugar en el fútbol después de muchos años. Viví muchas situaciones difíciles y River me dio todo: cariño y gratitud. No es cierto que me quiera ir, no está en mis manos -los rumores- lo que sale por ahí”.

El antioqueño, metido en el corazón de los hinchas del cuadro millonario, sobre todo por su gran actuación en la final de la Copa Libertadores-2018, en la que anotó un soberbio gol y fue pieza clave para que su equipo lograra el título ante Boca Juniors, ha tenido ofertas de equipos de la MLS de los Estados Unidos así como de Holanda, entre ellos el Ajax. “Yo jugué y mis compañeros esperaron. Hoy me toca esperar a mí. Me siento importante en River”.

Y prosiguió: “River es un equipo y todos queremos jugar. Sufro el no jugar pero valoro a mis compañeros y respeto al entrenador. Es mentira que me quiero ir por no jugar”.