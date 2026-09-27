Video | Boca le remontó a Racing por Copa Argentina con un triplete de Enner Valencia, todos de cabeza, vea aquí los goles

Sin Álvaro Montero, portero que está en selección Colombia y que fue clave en la clasificación por penales contra Vélez en octavos de final, Boca enfrentó la ronda de cuartos ante Racing Club sin su guardameta y vaya que lo extrañó. La “Academia”, que vive horas bajas, encontraba en este partido una oportunidad para rehacer el camino, inició bien, pero el ingreso de Enner Valencia cambió el rumbo del juego para siempre. Boca pasó de perderlo 0-2 a ganarlo 3-2 en 20 minutos.
El compromiso empezó con un Boca avasallador, buscando el arco de Racing y liderado por Leandro Paredes; sin embargo, Racing se puso adelante con un golazo. Al minuto 19, Gastón Lódico cobró un tiro de esquina cerrado y convirtió un gol olímpico inolvidable que le dio la ventaja parcial a los blanquiazules en el Gigante de Arroyito de Rosario. Fue el segundo tanto que sufre Leandro Brey de esta forma.