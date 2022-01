La derrota 0-1 de Colombia frente Perú dejó casi enterrada la esperanza de clasificar al Mundial de fútbol por tercera vez consecutiva, lo cual provocó la furia de los hinchas en el estadio Metropolitano de Barranquilla, quienes con basura, tarros de agua, latas e improperios arremetieron en contra del equipo. Pese a los malos resultados, y por increíble que parezca, los jugadores mantiene la fe.

El decepcionante resultado, con el cual la Tricolor salió del grupo de clasificados a Qatar, ha sido tendencia y motivo de reproche en las redes sociales, pues el equipo no gana ni anota desde hace seis partidos por la Eliminatoria. Para muchos, es increíble que Colombia ajuste seis partidos sin anotar un solo gol.

Ante esto, James Rodríguez, uno de los más criticados durante el juego frente a los hinchas, habló ayer a través de su Instagram.

“Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final, siempre entregando el alma”.

Publicidad

En este momento, a tres fechas del final de las eliminatorias suramericanas a Qatar, Colombia es sexta con 17 puntos. Los primeros cuatro de la tabla pasan directamente al Mundial, el quinto va al repechaje.

Brasil es líder (36 unidades), seguido por Argentina (32), ya con cupos asegurados, Ecuador (24), Perú (20) y Uruguay (19).

Entre tanto, Juan Guillermo Cuadrado pidió respeto por la Selección y el hombre que la dirige, Reinaldo Rueda. “Estoy un poco incómodo por la reacción de la tribuna. Tanto ellos como nosotros queremos ir al Mundial y yo creo que debemos estar todos en la misma sintonía y fe. No es posible que nos tiren latas y cosas al final del partido”.