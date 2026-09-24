Video | Este es el balance del DIM en el primer ingreso al estadio Atanasio Girardot con la identificación facial

Los voceros del Independiente Medellín publicaron en redes sociales un video en el que entregan algunas conclusiones del primer experimento del ingreso de aficionados al Atanasio Girardot con reconocimiento facial, como una de las medidas que se han estudiado para identificar a los asistentes, para prevenir y evitar actos de violencia en los escenarios deportivos.
En el experimento, el DIM confirmó que, fueron 1.000 los aficionados que hacen parte de la barra Rexixtenxia Norte con quienes hicieron el proceso que consiste en registrarse en Bepass, para que, al llegar a la taquilla del estadio, mediante una cámara de identificación, pueda validar su ingreso con su rostro. De esta manera, se permitirá el ingreso y en la base de datos el DIM y los responsables del estadio conocerán quién está en cada una de las sillas del escenario.
DIM confirmó que, en este primer piloto de prueba del sistema tecnológico para mantener la seguridad y la convivencia, los 1.000 aficionados que ingresaron al escenario con este sistema dieron un testimonio respaldando el proceso, que calificaron como rápido y fácil.