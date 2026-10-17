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Escándalo en el fútbol español: piden la renuncia de Javier Tebas, presidente de LaLiga, por sus declaraciones sobre el Real Madrid

El dirigente respondió con varias publicaciones en sus redes sociales, y contrario a disculparse, arremetió con más fuerza sobre el club y algunos medios de comunicación.

  • Javier Tebas, presidente de LaLiga, a quien el Real Madrid le pidió la dimisión de su cargo por declaraciones en sus redes sociales. FOTO GETTY
    Javier Tebas, presidente de LaLiga, a quien el Real Madrid le pidió la dimisión de su cargo por declaraciones en sus redes sociales. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 4 horas
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El Real Madrid pidió la dimisión del presidente de LaLiga, Javier Tebas, por comparar la actuación de medios que consideran cercanos al Real Madrid y de la televisión del club con métodos de la propaganda nazi.

El Real Madrid consideró “absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su dirección ya su televisión”.

Tebas había afirmado en un mensaje en sus redes sociales que el club blanco, a través de medios cercanos y de televisión, apunta siempre a lo que va en contra de sus intereses.

“Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos”, escribió Tebas.

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“Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato”, añadió Tebas.

“La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista”, matizó el presidente de LaLiga.

Tebas lanzó este mensaje en respuesta a artículos de un medio digital transmitiendo la postura crítica del Real Madrid con LaLiga, el arbitraje o la Federación Española.

El presidente de LaLiga desgranó las quejas del Real Madrid sobre los horarios o el arbitraje y reprocha que “el guion exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima”.

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El Real Madrid demostró que el hecho de que Tebas concretara que no hablaba de la ideología nazi “no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de sus manifestaciones”.

El Real Madrid demostró que la actitud de Tebas denota “una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales”.

“En consecuencia, el Real Madrid CF exige su dimisión inmediata como presidente de LaLiga”, así cerró el club merengue en un comunicado.

Tebas respondió al comunicado del Real Madrid

En sus redes Javier Tebas, presidente de LaLiga publicó, una extensa carta en la que expresa su punto vista con los reclamos que hace el Real Madrid y sobre la solicitud del club sobre su dimisión. A continuación podrá leer los principales párrafos de la misma.

“He perdido la cuenta de las veces que, en trece años, los dirigentes del Real Madrid han pedido mi dimisión o intentado inhabilitarme: denuncias al CSD, directamente o a través de terceros, querellas criminales... La de hoy, otra más. Lo que sigue sin llegar son las respuestas”.

A renglón seguido expone: “confunden neutralidad con independencia. Mi cargo exige independencia, no pasividad ante lo injusto ni silencio ante el ataque continuo, desmesurado e insultante de Real Madrid TV y sus portaCOCES a nuestra competición. El presidente de LaLiga debe defenderla. También frente a los dirigentes del Real Madrid”.

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En otro aparte, menciona que “mi conclusión: buscan DESTRUIR la competición nacional. Lo que no han conseguido por ahora con la Superliga lo intentan con un relato tergiversado desde sus medios y sus portaCOCES. Lo llaman regeneración mientras atacan el prestigio de la competición en la que participan”.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el Real Madrid exige la dimisión de Javier Tebas?
El Real Madrid exige la dimisión de Javier Tebas porque el presidente de LaLiga comparó públicamente los métodos de comunicación del club y de Real Madrid TV con las técnicas de propaganda empleadas por Joseph Goebbels en la Alemania nazi. El club merengue considera esta declaración absolutamente intolerable, ofensiva e incompatible con la neutralidad e imparcialidad que exige su cargo institucional.
¿Qué acusa Javier Tebas al Real Madrid respecto a la Superliga y el fútbol español?
Javier Tebas acusa a la directiva del Real Madrid de intentar “destruir la competición nacional” al no haber logrado imponer el proyecto de la Superliga, utilizando un relato tergiversado desde sus canales oficiales para desprestigiar el arbitraje, los horarios y el prestigio de LaLiga bajo el pretexto de una “regeneración”.
¿Qué otros organismos o vías judiciales ha utilizado el Real Madrid contra Tebas en el pasado?
Según la carta publicada por Javier Tebas, la directiva del Real Madrid ha recurrido a denuncias ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) —directamente o a través de terceros— y a querellas criminales durante los últimos 13 años para intentar inhabilitarlo o forzar su salida.

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