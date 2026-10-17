Escándalo en el fútbol español: piden la renuncia de Javier Tebas, presidente de LaLiga, por sus declaraciones sobre el Real Madrid

El Real Madrid pidió la dimisión del presidente de LaLiga, Javier Tebas, por comparar la actuación de medios que consideran cercanos al Real Madrid y de la televisión del club con métodos de la propaganda nazi.

El Real Madrid consideró “absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su dirección ya su televisión”.

Tebas había afirmado en un mensaje en sus redes sociales que el club blanco, a través de medios cercanos y de televisión, apunta siempre a lo que va en contra de sus intereses.

“Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos”, escribió Tebas.

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“Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato”, añadió Tebas.

“La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista”, matizó el presidente de LaLiga.

Tebas lanzó este mensaje en respuesta a artículos de un medio digital transmitiendo la postura crítica del Real Madrid con LaLiga, el arbitraje o la Federación Española.

El presidente de LaLiga desgranó las quejas del Real Madrid sobre los horarios o el arbitraje y reprocha que “el guion exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima”.

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El Real Madrid demostró que el hecho de que Tebas concretara que no hablaba de la ideología nazi “no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de sus manifestaciones”.

El Real Madrid demostró que la actitud de Tebas denota “una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales”.

“En consecuencia, el Real Madrid CF exige su dimisión inmediata como presidente de LaLiga”, así cerró el club merengue en un comunicado.