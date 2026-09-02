Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Linda Caicedo salva al Real Madrid y lo mete en la Champions: vea su gol agónico ante el Ajax

Linda Caicedo volvió a ser decisiva con el Real Madrid. La colombiana marcó en el tiempo añadido para sellar una agónica victoria sobre Ajax y darle al equipo español su clasificación a la Champions.

  • Linda Caicedo llevó al Real Madrid a la Champions. FOTO @realmadridfem
    Linda Caicedo llevó al Real Madrid a la Champions. FOTO @realmadridfem
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Linda Caicedo fue la gran protagonista de una noche de locura en Madrid. La colombiana marcó en el tiempo añadido y le dio al Real Madrid un triunfo 2-1 sobre el Ajax que confirmó su clasificación a la primera ronda de la Women’s Champions League por sexta temporada consecutiva.

El conjunto español ya había dado un paso importante en la eliminatoria al imponerse 2-0 en el partido de ida, disputado en Ámsterdam. Sin embargo, el equipo dirigido por Pau Quesada tuvo que sufrir en la vuelta y remontar un encuentro que comenzó a complicarse después del gol del conjunto neerlandés.

Real Madrid salió decidido a ampliar la ventaja de la ida. Felicia Schröder y Sandie Toletti avisaron con remates en los primeros minutos, aunque el Ajax logró contener el ímpetu inicial de las locales.

Las madridistas optaron entonces por esperar en su campo y buscar transiciones rápidas. El planteamiento permitió al conjunto neerlandés acercarse al área defendida por Frohms, pero Real Madrid respondió con solidez defensiva y consiguió marcharse al descanso con el arco en cero.

Ajax golpeó primero, pero Real Madrid reaccionó

El panorama cambió apenas comenzó el segundo tiempo. A los tres minutos de la reanudación, el Ajax encontró el gol en una jugada aislada y Romee Snoeijs sorprendió con un remate a la escuadra para poner el 0-1.

El tanto visitante despertó al Real Madrid. Lejos de entrar en desesperación, las dirigidas por Pau Quesada adelantaron líneas y comenzaron a ejercer mayor presión sobre su rival.

El empate llegó en el minuto 58. Eva Navarro puso un centro preciso y Felicia Schröder apareció para conectar un gran cabezazo que superó a la arquera del Ajax y devolvió la tranquilidad a las locales.

Con el 1-1, el equipo español tomó definitivamente el control del partido.

Quesada movió el banco y dio ingreso, entre otras, a Linda Caicedo, Lakrar y Caruso, buscando mayor frescura y desequilibrio en el tramo final.

Linda Caicedo apareció cuando más la necesitaban

El Real Madrid insistió durante los últimos minutos en busca del gol que sentenciara definitivamente la eliminatoria. Caruso tuvo una gran oportunidad en el minuto 79, pero la arquera del Ajax evitó el segundo tanto.

El conjunto español no renunció al ataque y mantuvo la presión hasta el final. Cuando todo parecía indicar que el encuentro terminaría igualado, apareció la colombiana.

En el minuto 96, Linda Caicedo recibió el balón, protagonizó una gran acción individual y definió para marcar el 2-1. Un gol agónico que desató la celebración en el estadio Alfredo Di Stéfano y confirmó la clasificación madridista.

La colombiana volvió a demostrar su capacidad para aparecer en los momentos importantes y terminó siendo decisiva en una eliminatoria en la que el Real Madrid mostró personalidad para remontar cuando el partido se le complicó.

Con este resultado, el conjunto blanco aseguró su presencia entre los 18 equipos que estarán en el sorteo de la primera ronda de la Women’s Champions League.

Real Madrid mantiene así su objetivo de avanzar hacia las fases decisivas del torneo y vuelve a contar con una Linda Caicedo que, una vez más, demostró que puede marcar la diferencia en los grandes escenarios.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo se clasificó el Real Madrid a la Champions?
El conjunto español eliminó al Ajax tras ganar los dos partidos de la eliminatoria. Se impuso 2-0 en Ámsterdam y 2-1 en Madrid.
¿Por qué Linda Caicedo fue la gran protagonista?
La colombiana ingresó en el segundo tiempo y marcó el gol de la victoria en el minuto 96, luego de una gran jugada individual.
¿Qué consiguió el Real Madrid con este triunfo?
El equipo dirigido por Pau Quesada aseguró su presencia entre los 18 clubes que estarán en el sorteo de la primera ronda de la Women’s Champions League.

Temas recomendados

Real Madrid
Madrid
Linda Caicedo
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos