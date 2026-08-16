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El RC Lens venció al PSG en la Supercopa de Francia y se coronó campeón; vea aquí el gol

El campeón de la Copa de Francia, el Lens, se impuso ante el todopoderoso Paris Saint Germain.

  • RC Lens ganó por primera vez la Supercopa de Francia. FOTO: Getty
    RC Lens ganó por primera vez la Supercopa de Francia. FOTO: Getty
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Pese a jugar con diez jugadores desde el minuto 39, el Lens privó al Paris Saint-Germain de un nuevo título al imponerse 1-0 este domingo en el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia).

El PSG, que hace cinco días conquistó la Supercopa de Europa tras vencer al Aston Villa, sufrió para encontrar su mejor versión en el estadio Bollaert-Delelis, casa del Lens.

Los hombres del entrenador español Luis Enrique, campeones defensores de la Ligue 1, sufrieron pese a la temprana expulsión de Kyllian Antonio en la primera mitad.

Con un gol de Florian Thauvin (32’), el conjunto norteño sumó su primer Trofeo de Campeones, que se añade a la Copa de Francia conquistada el pasado mes de mayo contra el Niza (3-1).

El final del partido fue bastante tenso y terminó con la expulsión del jugador parisino Nuno Mendes (86’) por un codazo.

Los parisinos habían ganado 12 de las últimas 13 ediciones de este trofeo que marca el inicio de la temporada en Francia.

Luis Enrique no pudo conseguir el 23

Ante el Lens, el técnico Luis Enrique tenía la posibilidad de ingresar en un selecto grupo de entrenadores con más de 22 títulos, porque justo con 23, Giovanni Trapattoni se encuentra en la décima casilla histórica de DT’s más exitosos.

Es la segunda final que pierde Luis Enrique en su carrera, siendo esta, la primera con el club parisino.

Lea también: Cristiano Ronaldo anunció que su retiro está cerca: “es probablemente mi último año en el fútbol”

¿Quién ganó el Trofeo de Campeones de Francia 2026?
Lens derrotó 1-0 al Paris Saint-Germain y conquistó por primera vez el Trofeo de Campeones, equivalente a la Supercopa de Francia.
¿Quién marcó el gol de Lens contra PSG en el Trofeo de Campeones?
Florian Thauvin marcó el único gol del partido al minuto 32, suficiente para que Lens venciera al PSG y levantara el título.
¿Cuántos Trofeos de Campeones había ganado el PSG antes de perder contra Lens?
El PSG había ganado 12 de las últimas 13 ediciones del Trofeo de Campeones antes de esta derrota ante Lens, de acuerdo con la noticia.

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