¡Así no! Los del Sur pelearon y no dejaron jugar al Verde

Por su parte, el presidente del club, Mauricio Navarro, dijo que esa citación fue informal en la mañana y que, cuando se hizo formal, asistieron algunos representantes de Nacional. Sin embargo, aseguró que no se pudo llegar a un acuerdo porque el equipo no está en condiciones de cumplir las exigencias que estaban haciendo los barristas.

Navarro aclaró que Atlético Nacional no tiene inconvenientes con su hinchada ni con las demás barras, “es única y exclusivamente con la barra de los del Sur, pero no es un problema de Atlético Nacional. El problema es de ellos con la institución. Nosotros no. Nosotros simplemente les anunciamos que el club, debido a la difícil situación económica no podía, no estaba en condiciones de seguir aceptando las exigencias económicas que ellos hacían a través de temas como boletería, como la salida del equipo al estadio, la salida con humo. Ellos habían propuesto una actividad que nosotros no veíamos lógica, que era pagarles un dinero por cuidar las hinchadas visitantes, por ejemplo”, dijo en la transmisión nacional que se vio por Win Sports.

Esta situación ocasionó daños dentro del estadio como lo evidencian estas fotografías tomadas por EL COLOMBIANO en las que se muestran las roturas en baños, extintores y al lado de la cancha.