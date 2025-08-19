“Simpático que se vaya el VAR en el segundo penal”: así protestó Leonel Álvarez por el arbitraje el partido Junior vs. Bucaramanga

La fecha 7 de la Liga BetPlay ha dejado hasta el momento como uno de los encuentros más disputados el partido entre el Junior y Atlético Bucaramanga en el Metropolitano de Barranquilla. Hubo goles, emociones y polémicas arbitrales.

Estas últimas fueron las que aumentaron la tensión entre tiburones y leopardos, especialmente en el segundo tiempo cuando hubo tres penales a favor del local.

Lea también: “El Polaco” Francisco Fydriszewski fue el salvador del DIM en Pasto: los rojos volvieron a ganar en el Libertad después de una década

El primero fue al minuto 51 luego de que José García Mena y Fabián Sambueza cruzaran dentro del área al delantero del Junior, Guillermo Paiva. El mismo afectado fue quien cobró, pateando la pena máxima a un costado del arco de Aldair Quintana, desperdiciando la opción de los locales para tomar ventaja en el marcador.

El segundo penal sancionado en el encuentro fue el que desató la polémica en el partido, pues al minuto 82 con el marcador 0-1 en contra del cuadro barranquillero, el árbitro cucuteño José Ortiz señaló un supuesto golpe de Leonardo Flórez sobre José Enamorado como pena máxima para los dirigidos por Alfredo Arias.

En ese momento, al parecer no se contaba con la ayuda del VAR para revisar la jugada, pues una supuesta falla técnica en el segundo tiempo impedía que algunas jugadas fueran verificadas por la tecnología. Tras las protestas y al no contar con la herramienta, el árbitro mantuvo su decisión y Steven ‘Titi’ Rodríguez convirtió el lanzamiento en el 1-1 a favor del Junior.