Famosos y no famosos han aprovechado la coyuntura de la Selección Colombia para exponer sus puntos de vista sobre el camino que deben seguir los dirigentes en cuanto a la elección del nuevo técnico.

Sin embargo, muchas de estas ideas, que se lanzan en distintos escenarios, no se podrían materializar y parecen propuestas más “locas” que sensatas.

Por ejemplo, como la de que sea una mujer la que tome el puesto de seleccionador nacional, como lo dijo la usuaria de Twitter Brigitte LG Baptiste: “Llegó el momento de pensar en una mujer para dirigir la Selección masculina de fútbol en Colombia”.

No es que una mujer no tenga la capacidad, pero para dirigir un combinado patrio debe haber pasado por algún club profesional y, por ahora, ninguna ha dirigido un equipo de la Liga masculino en Colombia. Ojalá en un futuro no tan lejano sea así, pero ahora no es el momento.

La entrenadora Carolina Pineda, que fue campeona con el América de Cali femenino en 2019 pero como jugadora, indicó que ellas están preparadas, pero que para eso se requiere de un proceso. “Podemos estar dentro de un cuerpo técnico e ir demostrando ahí nuestras capacidades hasta que llegue esa posibilidad que sería histórica”.

Otra propuesta para la vacante que dejó el técnico Reinaldo Rueda la lanzó el famoso cantante, compositor y músico colombiano, Juanes: “Otro candidato para técnico de la Selección Colombia podría ser Juan Pablo Ángel”, escribió.

Al respecto hay que apuntar que Juan Pablo estudió y se preparó, pero todavía no tiene la experiencia necesaria para hacerse cargo de una Selección. Contrario a lo que ocurrió con Lionel Scaloni en Argentina, que sí estaba entrenando las categorías menores antes de llegar a la Selección mayor. Además, él mismo ha dicho estar más enfocado en la parte administrativa del fútbol. Sin embargo, no descarta esa opción en un futuro.

“Me gustaría entrenar, pero una vez que sienta que estoy listo, ese día me pondré en el mercado y analizaré proyectos, veré qué opciones hay. Mientras tanto, lo importante es seguir educándome y preparándome”, dijo Ángel.

Otros, sin cordura

Las ideas “descabelladas” también llegan desde los medios y los periodistas, como cuando Antonio Casale opinó que Radamel Falcao García debía ser el nuevo técnico de la Selección Colombia.