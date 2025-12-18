Pánico en el Atanasio Girardot también afectó al profesor Montoya, que quedó en medio de los disturbios

Lo que empezó como una fiesta, con invitados especiales y mucho colorido, se tornó en una batalla campal en la que además de destrozos materiales y lesiones entre aficionados, se vivieron momentos de angustia por parte de los asistentes a la final. Lea también: Videos | ¡Vergüenza! Violencia empañó la final de Copa: batalla entre hinchas en el Atanasio dañó la premiación de Nacional Uno de esos invitados era el profesor Luis Fernando Montoya, quien entregó sus conceptos sobre la final y estuvo atento en la zona de traslado, en la mitad del campo, junto a su personal médico, familia y el sicólogo Luis Alfonso Sosa, quien siempre lo acompaña a los eventos.

Precisamente Sosa y las demás personas cercanas al profesor Montoya se entrelazaron en una cadena humana para salvar al técnico de la turba que les pasó por los lados, lanzando objetos contundentes como sillas, palos, vallas de seguridad que habían dispuesto en el Atanasio Girardot. Vea también: “No son hinchas, se comportan como criminales”: Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez se pronuncia tras disturbios en la final entre Atlético Nacional y Medellín Afortunadamente, luego de varios minutos, casi una hora, cuando la policía logró retomar el control del escenario, el técnico Montoya y sus acompañantes pudieron bajar a la zona de camerinos para salir del escenario. El técnico estaba bastante angustiado por lo vivido, además, había deseado que la fiesta deportiva fuera en paz, pero todo terminó en disturbios, daños y personas lesionadas.

Daños y agresiones fuera del estadio, el reporte oficial describe que 52 personas fueron atendidas con lesiones y una tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

Las escenas de violencia no solo fueron en las tribunas y en la cancha del Atanasio Girardot. A las afueras del escenario deportivo también ocurrieron desmanes tras el triunfo de Atlético Nacional sobre Independiente Medellín en la final de vuelta de la Copa BetPlay en la que el cuadro verde oficiaba de visitante. Familias, peatones que nada tenían que ver con el evento deportivo y los medios de comunicación que cubrían la final se vieron envueltos en los actos vandálicos provocados por una turba enardecida. Por su parte, Manuel Villa Mejía, Secretario de Seguridad y Convivencia, confirmó que fueron 52 personas atendidas y una tuvo que ser trasladada a un centro asistencial. “Hubo personas que fueron detenidas y trasladadas al CTP y se impusieron también comparendos conforme a la ley 1801, que busca establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas”. Según los reportes, durante los operativos se decomisaron bengalas, bazucas con más de 300 tiros, más de 20 cajas de pólvora tipo porta y tacos. Varios uniformados resultaron lesionados con lesiones leves.