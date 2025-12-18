Pánico en el Atanasio Girardot también afectó al profesor Montoya, que quedó en medio de los disturbios

Lo que empezó como una fiesta, con invitados especiales y mucho colorido, se tornó en una batalla campal en la que además de destrozos materiales y lesiones entre aficionados, se vivieron momentos de angustia por parte de los asistentes a la final.
Uno de esos invitados era el profesor Luis Fernando Montoya, quien entregó sus conceptos sobre la final y estuvo atento en la zona de traslado, en la mitad del campo, junto a su personal médico, familia y el sicólogo Luis Alfonso Sosa, quien siempre lo acompaña a los eventos.