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James, ante otra prueba de fuego: Nacional está listo para enfrentar al Tolima, ¿a qué hora y dónde verlo?

El creativo dejó buenas sensaciones ante Junior y todo apunta a que repetirá como titular este jueves, cuando Nacional reciba al Tolima en Ditaires.

  • James volvería a liderar la ofensiva verdolaga este jueves ante Tolima. FOTO CAMILO SUÁREZ
    James volvería a liderar la ofensiva verdolaga este jueves ante Tolima. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

07 de octubre de 2026
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Lo mostrado por James Rodríguez frente a Junior hace pensar que el mediocampista tendrá una nueva oportunidad como titular con Atlético Nacional. Si no ocurre ninguna situación inesperada, el creativo volvería a estar desde el comienzo este jueves, a las 6:05 p. m., cuando el conjunto verdolaga reciba al Deportes Tolima en Ditaires

James disputó ante Junior su primer partido como inicialista desde su llegada a Nacional y respondió a la confianza del técnico Lucas González con una actuación que dejó buenas sensaciones. El volante participó en el juego ofensivo, mostró su calidad con la pelota y fue uno de los futbolistas que marcó la diferencia en el triunfo 3-1.

Después del compromiso, González destacó el rendimiento del colombiano y valoró el aporte que hizo durante los minutos que estuvo en cancha. Esa presentación abre la puerta para que el entrenador vuelva a apostar por él desde el inicio ante el conjunto tolimense.

Una de las posibilidades que analiza el cuerpo técnico es mantener prácticamente el mismo mediocampo que comenzó frente a Junior. James podría volver a estar acompañado por Felipe Marín y Elías Cabrera, dos futbolistas con los que logró construir una sociedad que generó buenas sensaciones durante el encuentro.

La conexión entre los tres permitió que Nacional tuviera circulación de balón y encontrara diferentes caminos para acercarse al arco rival. James, además, contó con mayor libertad para asociarse y aparecer en zonas ofensivas.

La fórmula se fortaleció con el ingreso de Edwin Cardona, quien también aportó su talento y experiencia para darle mayor elaboración al juego verdolaga. La presencia simultánea de jugadores con capacidad para manejar la pelota permitió que Nacional ofreciera momentos de buen fútbol y que los aficionados disfrutaran de la propuesta.

Ahora, Lucas González tendrá que decidir si mantiene esa estructura para enfrentar al Tolima. La respuesta se conocerá en Ditaires, pero todo apunta a que James Rodríguez tendrá nuevamente la oportunidad de ser inicialista y seguir ganando ritmo dentro de la idea futbolística del entrenador.

Después de su estreno como titular y de la buena actuación ante Junior, el colombiano busca darle continuidad a su presencia en el once verdolaga y consolidarse como una de las piezas importantes de Nacional.

¿Cómo llega Tolima?

El elenco pijao no llegan a este compromiso en su mejor momento y atraviesan una etapa de transición, pues apenas están estrenando técnico. Luis Fernando Suárez debutó el pasado 3 de octubre con un empate 0-0 frente a Boyacá Chicó en el estadio Manuel Murillo Toro. Con ese resultado, el conjunto tolimense completó cinco partidos consecutivos sin ganar, con un balance de dos derrotas y tres empates.

Tolima ocupa actualmente la octava posición de la Liga, con 19 puntos, y cierra el grupo de los ocho clasificados. Su presencia en esa zona se explica, en buena medida, por el buen comienzo que tuvo en el campeonato, pues en las últimas jornadas ha cedido terreno y ahora busca recuperar el camino de la victoria para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿James Rodríguez volverá a ser titular con Nacional ante Tolima?
Todo apunta a que sí. Después de su buena actuación y titularidad ante Junior, Lucas González tendría pensado darle continuidad en el once inicial.
¿Con quiénes podría jugar James en el mediocampo?
La idea sería mantener la sociedad con Felipe Marín y Elías Cabrera, una fórmula que funcionó ante Junior y permitió mejorar la circulación de balón.
¿Cómo llega Tolima al partido?
El equipo tolimense atraviesa un momento irregular. Suma cinco partidos sin ganar, con dos derrotas y tres empates, y actualmente ocupa el octavo lugar con 19 puntos.

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