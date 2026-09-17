¿Por qué anularon el gol de Inter de Bogotá ante Nacional? El reglamento explica la decisión

La polémica apareció en el duelo entre Atlético Nacional e Inter de Bogotá por una acción que pudo cambiar el rumbo del partido. El conjunto bogotano consiguió marcar, pero el árbitro Carlos Betancur, después de revisar la jugada en el VAR, decidió anular el tanto por fuera de juego.
La discusión se originó porque, en la acción, el balón terminó siendo tocado por Xavi Ríos, defensor de Atlético Nacional, antes de llegar a Sanguinetti, quien posteriormente convirtió. Por eso, algunos consideraron que el jugador de Inter había quedado habilitado al recibir la pelota de un futbolista rival.