El técnico de Nacional, Paulo Autuori, indicó en la rueda de prensa posterior al empate 1-1 con Equidad que no hay frustración por la eliminación del equipo. “No me gusta hablar de frustración, porque solamente voy a analizar si estoy frustrado por algo en el último día de mi vida cuando revise toda la película. Tampoco los jugadores pueden quedarse así, porque jugaron, trabajaron y lucharon y así es el fútbol. Tenemos que entender que el fútbol es como la vida y tenemos que aprender a vivir entre el bien y el mal, las alegrías y las tristezas, las victorias y las derrotas , entre el sí y el no”.

El estratega brasileño añadió que el plantel debe entender que hizo todo por clasificar. “El mensaje es de tranquilidad, desafortunadamente uno pelea y trabaja para estar involucrado en un momento así. Hasta el final tuvimos la posibilidad de sacar adelante el partido, no fuimos eficaces y el rival no preocupó a Kevin (Mier) en casi todo el partido. Lo que nos sucedió pasa en todos lados, seguro que estamos tristes por no estar en los cuadrangulares, pero vamos a salir adelante con tranquilidad”.

El entrenador verde también confirmó que habrá cambios en la plantilla de cara al próximo año. “Formar una plantilla es un sistema abierto que está siempre en construcción y reconstrucción. Seguramente van a llegar jugadores y otros jóvenes tendrán espacio para jugar, porque así es esto”.